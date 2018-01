Vulcani | in Giappone solo il 30% delle municipalità pronto alle emergenze

Giappone e Filippine - il risveglio dei Vulcani : quale pericolo? La parola all’esperto : Nel vulcano Kusatsu-Shirane, in Giappone, c’e’ stata una singola esplosione di vapore e frammenti di roccia, dovuta all’improvviso aumento delle temperature nella parte superficiale del vulcano e non sembra esserci altra attivita’. Nelle Filippine invece e’ in corso un’eruzione con fontane di lava e adesso c’e’ il rischio di colate di fango, roccia e acqua ad alta velocita’ lungo le pendici. ...

Eruzione Vulcanica in Giappone - muore un militare colpito dalla pioggia di sassi : L’improvvisa Eruzione del vulcano Kusatsu-Shirane, nel Giappone centrale, ha colpito alcuni sciatori sul monte Shirane (2.171 metri). Una persona è morta e sedici sono rimaste ferite dalla valanga e dalla pioggia di pietre lanciate dal vulcano. Tra queste anche sei soldati Giapponesi che si stavano allenando con gli sci, il deceduto è proprio uno ...

