Volley | A2 Femminile | la Battistelli si ferma ad Olbia | Mondovì la raggiunge

Volley : A1 Femminile - 6a di ritorno ricca di sorprese - cadono Conegliano e Novara : I TABELLINI- LIU JO NORDMECCANICA MODENA - LARDINI FILOTTRANO 3-0 (25-21 25-23 25-22) LIU JO NORDMECCANICA MODENA: Ferretti 3, Bosetti 6, Calloni 12, Barun-Susnjar 8, Mingardi 12, Heyrman 10, Leonardi ...

Volley - Serie A2 femminile : strepitoso Club Italia Crai - espugnato il campo di Caserta : La cronaca: Il Club Italia Crai lascia precauzionalmente a riposo il capitano Marina Lubian per un fastidio al ginocchio: al centro c'è l'esordio da titolare per Fucka in diagonale con Fahr. ...

Volley : A2 Femminile - maledizione primo posto - cade la Battistelli : I TABELLINI- BARTOCCINI GIOIELLERIE PERUGIA - Volley SOVERATO 0-3 (18-25 20-25 20-25) BARTOCCINI GIOIELLERIE PERUGIA: Mazzini 1, Pascucci 1, Garcia Zuleta 4, Tomic 7, Lotti 9, Repice 15, Giampietri (L)...

Volley Femminile - Serie A1 2018 – 17^ giornata : Conegliano e Novara perdono! Pantere +4 sulle piemontesi - Scandicci accorcia : Le prime due della classe hanno perso: questa è la notizia principale della 17^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Conegliano e Novara crollano in trasferta, ma le Campionesse d’Italia recuperano comunque un punto sulla capolista e ora sono lontane quattro lunghezze dalle dirette rivali per il primo posto in classifica. Conegliano ha perso la seconda partita stagionale. Le Pantere sono clamorosamente crollate sul campo di Monza: ...

Volley : A1 Femminile - Casalmaggiore vince lo spareggio Play Off contro Firenze : IL TABELLINO - POMI' Casalmaggiore - IL BISONTE Firenze 3-1 (25-22 26-24 16-25 25-17) POMI' Casalmaggiore: Martinez 9, Stevanovic 10, Drews 12, Starcevic 14, Guiggi 13, Lo Bianco 3, Sirressi (L), ...

Volley : A1 Femminile - Legnano torna al successo contro Busto : IL TABELLINO- SAB Volley Legnano - UNET E-WORK Busto ARSIZIO 3-1 (25-22 25-19 21-25 25-21) SAB Volley Legnano: Caracuta 3, Coneo 23, Ogoms 6, Barcellini 6, Degradi 24, Pencova 10, Lussana (L), ...

Volley Femminile - Serie A1 2018 – 17^ giornata : Casalmaggiore ruggisce - Legnano sogna la salvezza. Busto e Firenze ko : La 17^ giornata della Serie A1 di Volley femminile è iniziata questa sera con due anticipi che hanno mutato la classifica nelle parti basse: la zona retrocessione è davvero rovente. Casalmaggiore ha infatti sconfitto Firenze per 3-1 (25-22; 26-24; 16-25; 25-17) e inizia così a respirare in una stagione per il momento deludente. Le ragazze in rosa entrano per la prima volta in zona playoff e non vogliono mollare la presa. La formazione di coach ...

Volley - Tifanny giocherà col Brasile femminile? La giocatrice transgender attende decisioni da FIVB e CIO : Tifanny Pereira de Abreu sembra essere davvero molto vicina a giocare con il Brasile femminile nelle competizioni estive (Nations League e Mondiali in Giappone). Questa è la notizia che trapela dal Sudamerica: l’atleta transessuale, che lo scorso anno aveva militato in Italia con la casacca di Palmi in Serie A2, ora sta incantando in Patria e Zè Roberto la starebbe seriamente prendendo in considerazione. Sul suo caso però si sta discutendo ...

Volley : A2 Femminile - la Battistelli ad Olbia per difendere il primato : È un peccato, perché l'abbiamo aspettata per tanto tempo e proprio ora stava tornando sui suoi livelli di rendimento, ma lo sport professionistico è anche questo. Le facciamo un grande in bocca al ...

Sitting Volley : la nazionale femminile a Trento dall' 8 all'11 febbraio : Trento- La nazionale di Sitting Volley femminile, nel programma di avvicinamento alle qualificazioni mondiali , sosterrà dall' 8 all'11 febbraio, uno stage nel Trentino che si concluderà con una ...

Volley : A1 Femminile - il derby Legnano-Busto si gioco in anticipo : L'anticipo del sabato sera, in diretta su Rai Sport + HD, pone di fronte la SAB Volley Legnano e la Unet E-Work Busto Arsizio, due squadre praticamente confinanti dal punto di vista geografico, che ...

Volley : A2 Femminile - la Battistelli ad Olbia - Chieri-Mondovì derby ad alta quota : È un peccato, perché l'abbiamo aspettata per tanto tempo e proprio ora stava tornando sui suoi livelli di rendimento, ma lo sport professionistico è anche questo. Le facciamo un grande in bocca al ...

Volley : A1 Femminile - Papafotiou fuori per infortunio - a Conegliano torna Bechis : Conegliano , TREVISO, - Gli approfonditi esami al ginocchio destro di Athina Papafotiou , hanno riscontrato una lesione meniscale con tempi di recupero non brevi che terranno quindi fuori dai giochi ...

Volley Femminile - Serie A1 – 17^ giornata : Conegliano-Novara - continua la sfida a distanza. Incroci salvezza e playoff : Nel weekend del 27-28 gennaio non si sarà spazio soltanto per la Final Four della Coppa Italia di Volley maschile. La Serie A1 di Volley femminile scenderà in campo per la 17^ giornata, la sesta del girone di ritorno: siamo già arrivati al giro di boa e ogni punto potrebbe pesare in classifica generale. Conegliano sembra aver ormai allungato in maniera definitiva e cercherà di difendere i cinque punti di vantaggio sulla più immediata ...