VIDEO Roger Federer | gli highlights e la sintesi della finale degli Autralian Open 2018

VIDEO Roger Federer - gli highlights della semifinale con Chung agli Australian Open 2018. Colpi da manuale per lo svizzero : Roger Federer è in finale agli Australian Open 2018. Lo svizzero potrà così difendere il titolo conquistato lo scorso anno nella partita che domenica lo opporrà al croato Marin Cilic. Il numero due del mondo si è sbarazzato del coreano Hyeon Chung in semifinale, approfittando del ritiro del coreano quando si trovava sotto 6-1 5-2 30-30, in una partita comunque senza storia. Federer aveva sino a quel momento dominato e domenica avrà ...

Mauro Marin / VIDEO - Roger Garth fa perdere le staffe al gieffino ed è show! (Pomeriggio 5) : Mauro Marin lasciato dalla fidanzata incinta: il caso a Pomeriggio 5. Il vincitore della decima edizione del Grande Fratello ha precisato: “Salvo ripensamenti”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:10:00 GMT)

Sylvie Lubamba e Roger Garth/ VIDEO - lite in diretta : “Trufferai ancora”. E Mauro Marin sbotta! (Pomeriggio 5) : Sylvie Lubamba e Roger Garth, Video lite in diretta a Pomeriggio 5: “Trufferai ancora”. E Mauro Marin sbotta! Le ultime notizie sullo scontro andato in scena nel salotto di Barbara d'Urso(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 21:18:00 GMT)

VIDEO Roger Federer batte Tomas Berdych e vola in semifinale agli Australian Open! Gli highlights della partita : Roger Federer ha sconfitto Tomas Berdych per 3-0 e si è qualificato alle semifinali degli Australian Open 2018. Il Maestro è il grande favorito per la conquista del primo Slam della stagione dopo il ritiro di Rafael Nadal. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita vinta oggi contro il ceco. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci ...

Raffaello Tonon è gay?/ VIDEO - Viola Valentino e Roger Garth svelano un indizio sul suo presunto compagno : Raffaello Tonon è gay? A dare una risposta a questa domanda sono stati Viola Valentino e Roger Garth, che condividendo un filmato su Instagram hanno svelato che...(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 18:09:00 GMT)

Lo spettacolo offerto in Hopman Cup da Roger Federer VIDEO : Sembra non avere fine la magica carriera di #Roger Federer. In attesa dell'inizio degli Australian Open del 15 gennaio, Re Roger ha regalato alla Svizzera la Hopman Cup 2018. Il fenomeno elvetico continua a collezionare successi e regalare emozioni. [Video] Un fenomeno che non smette mai di stupire Alla soglia dei 37 anni, il fenomeno elvetico continua a collezionare successi e regalare emozioni. In attesa di fare sul serio con gli Austrialian ...