Video Gol Napoli-Bologna 3-1 Highlights e Tabellino Serie A | 22^ Giornata 28 01 2018

Gol Palacio - azione fantastica del Bologna contro il Napoli - poi autogol di Mbaye [Video] : Gol Palacio, azione fantastica del Bologna contro il Napoli [VIDEO] – La Serie A in campo per la 22^ giornata, avvio con il botto nella gara tra il Napoli ed il Bologna. La squadra di Sarri ha il dovere di rispondere alla Juventus ma le cose si mettono subito male, azione fantastica della squadra di Donadoni e Palacio porta in vantaggio i suoi, poi arriva il pareggio con un autogol di Mbaye, infine altra tegola per Donadoni, si ferma Verdi ...

Spal-Inter 1-1 : Paloschi beffa i nerazzurri sul finale - Video e Gol - : Notizie sul tema Dove vedere Spal-Inter in diretta tv e streaming Calciomercato Inter, Pastore chiama i nerazzurri: 'Sono stato sette anni al PSG, sono abbastanza' Inter-Spal probabili formazioni: ...

Diretta/ Napoli Bologna (risultato live 1-1) info streaming Video e tv : Palacio e autogol di Mbaye! : Diretta Napoli Bologna info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per la partita di Serie A al San Paolo (28 gennaio)(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 15:04:00 GMT)

Video Gol Spal – Inter 1-1 : Highlights e Tabellino 22° Giornata Serie A 28/01/2018 : Risultato Finale Spal-Inter 1-1: Cronaca e Video Gol Vicari – Paloschi, 22^ Giornata Serie A 28 Gennaio 2018. I nerazzurri vanno via dal Mazza di Ferrara con un pareggio, due punti persi per la corsa alla Champions League. La prima frazione dell’incontro, però, termina con una sola grande occasione, costruita dall’Inter. Infatti Candreva non è riuscito a segnare dopo una bella azione costruita da Borja Valero e rifinita ...

DIRETTA/ Spal Inter (risultato live 0-1) info streaming Video e tv : autogol di Vicari : DIRETTA Spal Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match allo stadio Mazza di Ferrara per la 22^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 13:39:00 GMT)

Spal-Inter - l’autogol di Vicari è clamoroso : Video : Spal-Inter è stata sbloccata, suo malgrado, dal difensore della squadra di casa Vicari. Il centrale di Semplici è stato protagonista di una gaffe davvero clamorosa. Un cross apparentemente innocuo dalla sinistra, ha spaventato Vicari che è intervenuto in maniera goffa con il piede destro in allungo. Il pallone deviato dal centrale spallino però, si è indirizzato all’angolino andando a battere l’incolpevole Meret e portando dunque ...

Video/ Venezia Cesena (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata) : Video Venezia Cesena (1-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 23^ giornata. Grazie alla rete di Geijo i lagunari tornano a vincere dopo un lungo digiuno. (Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:26:00 GMT)

Video/ Palermo Brescia - 2-0 - : highlights e gol della partita - Serie B 23giornata - : Video Palermo Brescia , 2-0, : highlights e gol della partita di Serie B per la 23giornata. Rosanero di nuovo capolisti in solitaria nella cadetteria.

Video/ Pro Vercelli Ascoli (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata) : Video Pro Vercelli Ascoli (2-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 23^ giornata. Trionfo casalingo al Piola per i biancoscudati di Mister Grassadonia. (Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 11:22:00 GMT)

Video/ Parma Novara (3-0) : highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata) : Video Parma Novara (3-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 23^ giornata. Trionfo ducale tra le mura di casa del Tardini: i pardoni di casa volano alla quarta posizione.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 11:18:00 GMT)

Video/ Palermo Brescia (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata) : Video Palermo Brescia (2-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 23^ giornata. Rosanero di nuovo capolisti in solitaria nella cadetteria.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 10:56:00 GMT)

Video/ Entella-Foggia (1-2) : highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata) : Video Entella-Foggia (1-2): highlights e gol della partita di Serie B per la 23^ giornata. Kragl e Mazzeo portano al successo i satanelli al Comunale di Ciavari.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 10:52:00 GMT)

Video/ Carpi-Spezia (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata) : Video Carpi-Spezia (2-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 23^ giornata. Sblocca il match al Cabassi la rete del falcone Mbakogu al 70 minuto.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 10:50:00 GMT)

Video/ Bari-Empoli (0-4) : highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata) : Video Bari-Empoli (0-4): highlights e gol della partita di Serie B per la 23^ giornata. Le immagini salienti della partita allo stadio San Nicola, 27 gennaio(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 10:48:00 GMT)