Video Gol Milan-Lazio 2-1 Highlights e Tabellino Serie A | 22^ Giornata 28 01 2018

Clamoroso a San Siro - Cutrone inganna arbitro e... VAR : ecco perchè il gol dell'attaccante del Milan è irregolare [Video] : Il gol che sblocca il match tra Milan e Lazio è irregolare, Patrick Cutrone infatti la mette dentro con il braccio e non di testa: che sorpresa a San Siro Un replay decisivo, immagini chiarissime che ...

Napoli-Bologna 3-1 : uno scatenato Mertens riporta i partenopei di nuovo in testa - Video e Gol - : https://www.youtube.com/watch?v=VavRNgF73A4 Notizie sul tema Politano sceglie Napoli: 'Meglio della Juventus' Napoli-Bologna dove vedere la gara in diretta tv e live streaming oggi Serie A , 28 ...

Milan-Lazio - gol di Cutrone ma cos’ha fatto Calhanoglu? [Video] : Milan-Lazio, gol di Cutrone che ha aperto la gara del Meazza, un 1-0 importantissimo per il morale dei calciatori di Gattuso che spesso hanno difettato sotto questo aspetto. Cutrone come detto ha messo in rete un pallone importantissimo, su sviluppi di un calcio di punizione. Ottima la zuccata di testa del giovanissimo attaccante del Milan, ma non si può non sottolineare la palla spettacolare calciata da Calhanoglu su punizione. Una bomba, ...

Video Gol Napoli-Bologna 3-1 Highlights e Tabellino Serie A - 22^ Giornata 28/01/2018 : Risultato Finale Napoli-Bologna 3-1, Cronaca, Highlights, e Video gol Palacio, autogol M’Baye, Mertens doppietta 22^ Giornata Serie A, 28 Gennaio 2018. Napoli-Bologna 3-1. Questo è risultato finale, il Napoli risponde alla Juve per la corsa scudetto. Partita di grandi emozioni, quella che si vive al San Paolo. Dopo 20 secondi dall’inizio del primo tempo, Palacio timbra il vantaggio del Bologna. Poi, il napoli cresce e sfutta ...

Gol Palacio - azione fantastica del Bologna contro il Napoli - poi autogol di Mbaye [Video] : Gol Palacio, azione fantastica del Bologna contro il Napoli [VIDEO] – La Serie A in campo per la 22^ giornata, avvio con il botto nella gara tra il Napoli ed il Bologna. La squadra di Sarri ha il dovere di rispondere alla Juventus ma le cose si mettono subito male, azione fantastica della squadra di Donadoni e Palacio porta in vantaggio i suoi, poi arriva il pareggio con un autogol di Mbaye, infine altra tegola per Donadoni, si ferma Verdi ...

Spal-Inter 1-1 : Paloschi beffa i nerazzurri sul finale - Video e Gol - : Notizie sul tema Dove vedere Spal-Inter in diretta tv e streaming Calciomercato Inter, Pastore chiama i nerazzurri: 'Sono stato sette anni al PSG, sono abbastanza' Inter-Spal probabili formazioni: ...

Video Gol Spal – Inter 1-1 : Highlights e Tabellino 22° Giornata Serie A 28/01/2018 : Risultato Finale Spal-Inter 1-1: Cronaca e Video Gol Vicari – Paloschi, 22^ Giornata Serie A 28 Gennaio 2018. I nerazzurri vanno via dal Mazza di Ferrara con un pareggio, due punti persi per la corsa alla Champions League. La prima frazione dell’incontro, però, termina con una sola grande occasione, costruita dall’Inter. Infatti Candreva non è riuscito a segnare dopo una bella azione costruita da Borja Valero e rifinita ...

Spal-Inter - l’autogol di Vicari è clamoroso : Video : Spal-Inter è stata sbloccata, suo malgrado, dal difensore della squadra di casa Vicari. Il centrale di Semplici è stato protagonista di una gaffe davvero clamorosa. Un cross apparentemente innocuo dalla sinistra, ha spaventato Vicari che è intervenuto in maniera goffa con il piede destro in allungo. Il pallone deviato dal centrale spallino però, si è indirizzato all’angolino andando a battere l’incolpevole Meret e portando dunque ...

Video/ Venezia Cesena (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata) : Video Venezia Cesena (1-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 23^ giornata. Grazie alla rete di Geijo i lagunari tornano a vincere dopo un lungo digiuno. (Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:26:00 GMT)