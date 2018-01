Video Gol Chievo-Juventus 0-2 | Highlights e Tabellino 22^ Giornata Serie A 27-01-2018

DIRETTA/ Chievo-Juventus (risultato finale 0-2) streaming Video e tv : Higuain torna al gol! : DIRETTA Chievo Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Bentegodi di Verona, per la ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 22:30:00 GMT)

Video Gol Sassuolo-Atalanta 0-3 : Highlights e Tabellino 22^ Giornata Serie A 27-01-2018 : Risultato Finale Sassuolo-Atalanta 0-3: Cronaca e Video Gol Masiello, Cristante, Freuler 22^ Giornata Serie A 27 Gennaio 2018. La terza Giornata di ritorno si apre con l’anticipo delle 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La sfida mette di fronte il Sassuolo, impegnato nella corsa per la salvezza, e l’Atalanta, che invece prova a recuperare il margine con le squadre che ambiscono ad un posto in Europa League. ...

Diretta / Sassuolo Atalanta (risultato live 0-1) streaming Video e tv : gol annullato a Cristante! : Diretta Sassuolo Atalanta, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Mapei Stadium, per la ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 19:15:00 GMT)

DIRETTA / Sassuolo Atalanta (risultato live 0-1) streaming Video e tv : gol di Masiello! : DIRETTA Sassuolo Atalanta, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Mapei Stadium, per la ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 18:39:00 GMT)

Gol Masiello - l’Atalanta la sblocca contro il Sassuolo [Video] : Gol Masiello, l’Atalanta la sblocca contro il Sassuolo [VIDEO] – Si sta giocando la prima giornata valida per la 22^ giornata del campionato di Serie A, in campo Sassuolo ed Atalanta che si affrontano in una gara importante per la classifica. Gara che sembra equilibrata nei primi minuti ma poco dopo il 30′ a passare in vantaggio è l’Atalanta, errore di Consigli e Masiello sblocca l’incontro. Gol Masiello GOAL ...

DIRETTA/ Entella-Foggia (risultato live 0-2) streaming Video e tv : gol di Mazzeo! : DIRETTA Entella Foggia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 16:09:00 GMT)

DIRETTA / Entella-Foggia (risultato live 0-1) streaming Video e tv : Kragl segna un gol da urlo! : DIRETTA Entella Foggia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 15:27:00 GMT)

Video/ Pescara-Perugia - 0-2 - : highlights e gol della partita - Serie B 23giornata - : Video Pescara Perugia , -, : highlights e gol della partita di Serie B per la 23giornata. Le immagini salienti della partita allo stadio Adriatico.

DIRETTA/ Pescara-Perugia (risultato live 0-1) streaming Video e tv : Di Carmine sfiora l'eurogol! : DIRETTA Pescara Perugia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Adriatico per la 23^ giornata della Serie B(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 21:34:00 GMT)

Lowlow e Riki : è uscito il Videoclip di “Sbagliato” - il loro primo singolo insieme : Come promesso, venerdì 26 gennaio, Lowlow e Riki hanno pubblicato “Sbagliato”, il loro primo singolo insieme. Oltre al pezzo, i due cantanti hanno fatto uscire anche il videoclip ufficiale, che rispecchia fedelmente il testo del brano. Dai un’occhiata qui sotto! Diretto da The Astronauts, il video di “Sbagliato” narra la storia di una giovanissima coppia alle prese con una gravidanza inaspettata, che ...

Un'occasione Per ricominciare nel nuovo singolo dei Sonohra : Video e testo del brano : Il nuovo singolo dei Sonohra ha finalmente raggiunto le radio, i digital store e lo streaming musicale. Il duo formato dai fratelli Luca e Diego Fainello ha appena siglato il ritorno sulle scene musicali con un nuovo brano, Per ricominciare , nel quale si parla in maniera chiara di ...

La spiaggia nera di Maratea nel Video del nuovo singolo di Laura Pausini : testo di Non è detto : Il nuovo singolo di Laura Pausini è finalmente del pubblico. Non è detto anticipa l'attesissima uscita del disco, Fatti sentire, che raggiungerà il mercato dal 16 marzo 2018. Con Non è detto, l'artista di Solarolo ha portato avanti il tema dell'amore, caro a molte delle sue opere, che torna a essere il grande protagonista di un brano destinato a entrare nel cuore dei suoi numerosi fan. Per incorniciare il grande ritorno in musica, Laura ...

Un’occasione Per ricominciare nel nuovo singolo dei Sonohra : Video e testo del brano : Il nuovo singolo dei Sonohra ha finalmente raggiunto le radio, i digital store e lo streaming musicale. Il duo formato dai fratelli Luca e Diego Fainello ha appena siglato il ritorno sulle scene musicali con un nuovo brano, Per ricominciare, nel quale si parla in maniera chiara di un'occasione per ripartire. Il brano porta la firma dei due componenti del gruppo sia nel testo che nella musica, con arrangiamento di Diego e Roberto Vernetti. La ...

Video / Sampdoria-Roma (1-1) : highlights e gol. Pellegrini : ripartiamo dalla prestazione (Serie A) : VIDEO Sampdoria Roma (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita. Finisce 1-1 a Marassi: segna Quagliarella su rigore, pareggia Dzeko. Un gol per recupero dei due tempi(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:50:00 GMT)