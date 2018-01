Video Chievo-Juventus 0-2 | highlights e gol della partita Serie A 22^ giornata

Chievo-Juventus 0-2 : Khedira e poi Higuain abbattono il muro clivense. Bianconeri primi per una notte - Video e Gol - : Notizie sul tema Chievo-Juventus diretta tv e live streaming, dove vedere il match oggi 27/01 Formazioni ufficiali Chievo Juventus: cambia l'attacco dei clivensi, c'è Barzagli ma non Chiellini per i ...

Video Gol Chievo-Juventus 0-2 : Highlights e Tabellino 22^ Giornata Serie A 27-01-2018 : Risultato Finale Chievo-Juventus 0-2: Cronaca e Video Gol Khedira, Higuain e Video Espulsione Cacciatore, 22^ Giornata Serie A 27 Gennaio 2018. Al Bentegodi la Juventus soffre parecchio ma alla fine riesce a sconfiggere il Chievo Verona per 0-2, con i clivensi che concludono la gara addirittura in 9 uomini complici due vere e proprie leggerezze di Bastien prima e Cacciatore poi. Nel nostro articolo potrai anche trovare il Video ...

Chievo-Juventus 0-2 pagelle - voti e highlights 22^ giornata : i bianconeri piegano i clivensi ridotti in nove (Video) : Chievo-Juventus 0-2 pagelle, voti e highlights 22^ giornata: i bianconeri piegano i clivensi ridotti in nove (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chievo-Juventus – Più complicata del previsto la vittoria della Juventus sul campo del Chievo nel secondo posticipo della 22° giornata della Serie A 2017-2018. I bianconeri hanno la meglio dei clivensi ...

Chievo-Juventus - goal Khedira : il tedesco ‘sfonda’ la porta e abbatte il muro dei clivensi [Video] : goal Khedira – La Juventus è riuscita a sbloccare il match contro il Chievo, rimasto in nove per le espulsioni di Bastien e Cacciatore. Ad abbattare il muro difensivo dei clivensi ci ha pensato Sami Khedira con un potente destro che ha ‘sfondato’ la porta. Sul tiro del tedesco non ha potuto nulla Sorrentino che ha raccolto il pallone in fondo alla rete. Partita in discesa ora per i bianconeri in vantaggio di un goal e due ...

Video/ Lazio Chievo (5-1) : highlights e gol della partita (Serie A 21^ giornata) : Video Lazio Chievo (risultato finale 5-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Olimpico. Biancocelesti travolgenti nonostante l'infortunio occorso a Immobile(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:01:00 GMT)

Video Gol Lazio-Chievo 5-1 : Highlightes e Tabellino Serie A 21-01-2018 : Risultato Finale Lazio-Chievo 5-1: Cronaca e Video Gol Luis Alberto, Pucciarelli,2 Milinkovic, Bastos, Nani, 21^ giornata Serie A 21- Gennaio 2018 Gara che conferma la forza dei biancocelesti che vincono 5-1 all’Olimpico contro un Chievo abbattuto dalla tremenda forza degli avversari. Con questo successo la Lazio sorpassa temporaneamente l’Inter e si porta terza in classifica, sempre più nel vivo della corsa Champions. Per i ...