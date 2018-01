Uomini&Donne | Mariano Catanzaro criticato dall' ex fidanzata

: RT @RaiTre: "Irene non si ama più e pensa di meritare i maltrattamenti che subisce. Questo accade a tutte le donne che vivono relazioni con… - AmoreCriminal : RT @RaiTre: "Irene non si ama più e pensa di meritare i maltrattamenti che subisce. Questo accade a tutte le donne che vivono relazioni con… - tallerobis : RT @repubblica: Essere uomini o robot nella stagione dell’indifferenza: l'editoriale di Eugenio Scalfari - GobboColpo : @pettymagpie Vedo che gli uomini sono di due tipi. Sinceri e bugiardi - Pietro_Bruno_ : RT @Gabrymalvagia: I #taxi del mare con a bordo bambini,uomini e donne affondano,le ONG non possono fare molto per salvarli. Ci sarà,forse,… - CasaLettori : RT @roberta_pizzuti: È poca cosa il pianto, sono brevi i sospiri: pure, per fatti di questa misura uomini e donne muoiono! Emily Dickinson… -

(Di domenica 28 gennaio 2018) Nelle puntate di questa settimana ci sono stati tanti colpi di scena negli studi televisivi di Uomini&Donne.Nelle registrazioni andate in onda del trono over, l'opinionista Tina Cipollari ha voluto regalare una cena romantica con un gigolò a Gemma Galdani e Anna Tedesco, dopo essere andata via a causa di Giorgio Manetti, ha deciso di tornare per rimettersi in gioco. per quanto riguarda il trono Classico, invece, ci sono state tante novità che hanno catturato l'attenzione del pubblico italiano. Per l'ennesima volta i riflettori sono puntati sul corteggiatore Lorenzo Riccardi, dato che è contesoe troniste, Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Nelle prossime puntate il ragazzo si dichiarerà per la seconda, ma molti credono che non sia una scelta dettata dal cuore perché mostra di avere un interesse anche per Sara. Quest'ultima nel frattempo sta approfondendo la conoscenza con ...