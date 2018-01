Una storia omosessuale con Maria De Filippi? Emma si racconta

Nata sotto la tribUna dello stadio - dove ha vissuto per 94 anni. Storia di Carla e dei “suoi” campioni : “Voglio morire qui - di lunedì” : Vuole morire qui, nello stadio di calcio di Cremona. Ma non di domenica, quando c’è la partita: di lunedì, “per non disturbare nessuno”. Vuole morire qui, dove lei vive da 94 anni. Figlia dello stiorico magazziniere della Cremonese, “sono Nata sotto la tribuna dello ‘Zini‘ nel 1923”, racconta a ilfattoquotidiano.it Carla Bonazzoli, per tutta la città ‘solo’ la signora Carla. Spiritosa, gli anni portati divinamente, ...

Stefania Sandrelli : "Con Tenco ci fu Una storia ma non volevo perdere Gino. Quei giochini con Depardieu" : 'Tu eri già una piffera appena venuta al mondo' diceva mamma". Come si chiamava? "Florida, come lo Stato americano. Per i suoi dieci figli, nonno Giglio Flori scelse nomi che suonassero con il suo: ...

LIVE Australian Open 2018 - Finale Federer-Cilic in DIRETTA : Re Roger per Una nuova pagina di storia. Croato per il secondo Slam : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale degli Australian Open 2018. È il giorno della Finale maschile, è il giorno di Roger Federer contro Marin Cilic! Dopo due settimane appassionanti siamo arrivati all’epilogo. Su Federer c’erano pochi dubbi. Dopo un 2017 in cui ha alzato ulteriormente l’asticella del suo gioco, cominciato proprio con il trionfo di Melbourne, Roger ci riprova per raggiungere un titolo con cui ...

“Storia di Una ladra di libri” di Markus Zusak : Una ragazzina nella Germania nazista : “Più di ogni altra cosa, la ladra di libri desiderava tornare in cantina a scrivere, o a leggere per l’ultima volta la sua storia. Se ripenso al suo viso in quel momento, ne rivedo ancora chiaramente l’espressione: moriva per quel libro – per salvarlo, per la sua casa – ma non riusciva a muoversi. Inoltre, […]

Il labirinto del silenzio - su Rai 1 Una toccante storia post olocausto : ... in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming su raiplay.it/dirette/rai3 e on demand sempre su RaiPlay . Il labirinto del silenzio: cast e curiosità Titolo originale Im ...

Incidente TreNord non è Una sorpresa : la sua storia fatta di sprechi e maneggi politici : Incidente TreNord, cosa è successo? Prima di arrivarci, snoccioliamo qualche dato sulla efficientissima Lombardia. La Regione Lombardia viene da decenni chiamata “la locomotiva d’Italia”, in quanto è la regione considerata più ricca a livello di Pil pro-capite e per efficienza dei servizi. La Lega Nord ci tiene sempre a ricordarlo, specie in campagna elettorale. E lo ha fatto con forza in occasione del referendum dello scorso ottobre per ...

Intervista – Mirkoeilcane : «Partecipo a Sanremo per raccontare in musica Una storia vera. I contenuti sono importanti» : Un universo musicale fatto di storie vere e di contenuti di spessore quello di Mirkoeilcane, al secolo Mirko Mancini, cantautore romano classe ’86 quest’anno in gara per la 68° edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con un brano desueto rispetto ai canoni festivalieri dalle alte qualità musical-letterarie intitolato “Stiamo tutti bene” prodotto da Steve Lyon (già produttore di Paul McCartney, ...

Recensione : “L’ora più buia” Gary Oldman nei panni di Churchill per Una storia di sacrificio - risolutezza ed audacia : Tutt’altro che perfetto, anzi, era una personalità a tratti eccessivamente vulcanica, quasi una mina vagante, un accanito fumatore di sigari e la sua giornata non poteva incominciare per il meglio se non accompagnava la prima colazione con due dita di scotch allungate con acqua… alle quali ne sarebbero poi seguite tante altre nel corso delle ventiquattro ore. Forse non sarà stato l’uomo che gli inglesi si meritavano, già promotore durante la ...

Luca Avallone a teatro con “Una storia assurda” : Dal 2 al 4 febbraio presso l’Ar.Ma teatro di Roma si terrà lo spettacolo “Una storia assurda” scritto da Alessandro Martorelli e con la regia di Luca Avallone. Nel cast oltre Avallone e Martorelli anche Simone Ruggiero. Settanta minuti di pura adrenalina che vede due uomini, in fila davanti agli sportelli di una posta. Completamente diversi tra di loro, parlano del più e del meno. Chiacchiere banali, pacifiche, a tratti un po’ sopra le righe. ...

Marcello Sacchetta Vs il gossip/ Amici - Giulia Pauselli e Stefano De Martino? Una storia vecchia : Marcello Sacchetta difende a spada tratta la sua fidanzata Giulia Pauselli da chi continua a definirla la ex fidanzata (o altro) di Stefano De Martino, suo collega e amico(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 12:45:00 GMT)

