TV | Rai3 | a “Tutta Salute” la sindrome dell’occhio secco

(Di domenica 28 gennaio 2018) Laè dovuta principalmente a un’alterazione del film lacrimale che ricopre l’occhio e lo protegge e lo lubrifica. Il disturbo è tipico in età avanzata, nelle donne in menopausa e in chi fa un uso protratto di lenti a contatto, colliri e alcuni altri farmaci. Che complicanze può portare? Nella puntata di Tutta Salute in onda lunedì 29 gennaio, alle 10.45 su, Michele Mirabella e Pierluigi Spada ne parleranno con il professor Paolo Nucci, docente di Malattie dell’Apparato Visivo all’Università degli Studi di Milano. L'articolo TV,: a “Tutta Salute” ladell’occhiosembra essere il primo su Meteo Web.