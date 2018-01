Trump : sul commercio l'Ue è stata molto ingiusta con gli Usa : Il presidente americano in un'intervista parla a 360 gradi: "Non sono femminista ma rispetto le donne".

Donald Trump : "L'accordo di Parigi sul clima? Rientrerei solo con modifiche sostanziali" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe disposto a rifirmare l'accordo di Parigi sul clima, ma solo se conterrà modifiche sostanziali. Lo ha detto nell'intervista concessa al giornalista britannico Piers Morgan, a Davos, per l'emittente britannica Itv, di cui sono stati anticipati alcuni stralci.Il presidente Trump, che nel giugno 2017 ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dagli accordi di Parigi sul clima perché ...

Trump sul clima - accordo con Parigi : 'Se si raggiunge un buon accordo - c'è sempre la possibilità di un ritorno' - : Il presidente Trump ha iniziato il nuovo anno risollevando le sorti dell'economia americana, nonostante la maggior parte delle critiche ricevute sul proprio operato governativo e i tentativi di un ...

Effetto Trump sull'editoria : il politicamente scorretto resuscita libri e media : Nic Stone ha lavorato come sensitivity reader in più di una dozzina di libri, compreso Godsgrave un romanzo per adulti di Jay Kristoff che si svolge in un mondo fantastico dove vige la schiavitù. ...

La settimana in America : Trump sullo Stato dell'Unione - i conti di Apple e il piano sulle infrastrutture : La Casa Bianca non ha detto quali argomenti saranno trattati dal presidente anche se tra i più probabili ci sono: l'immigrazione e il muro con il Messico, l'economia che continua a crescere, la ...

Donald TRUMP ha parlato a DAVOS, spiegando che gli Stati Uniti non intendono isolarsi. Nelle sue parole c'è un chiaro allarme nei confronti della Cina

Trump - sulla camicia i numeri al posto delle iniziali in lettere : Al posto delle solite iniziali, come ad esempio D.T., ecco un '45' in numeri arabi, a simboleggiare il suo essere il quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti: è l'inusuale ricamo sfoggiato da ...

Trump ha cercato di fermare l’inchiesta speciale sulla Russia : Lo scorso giugno voleva licenziare il procuratore capo Robert Mueller, poi il suo avvocato gli ha fatto cambiare idea The post Trump ha cercato di fermare l’inchiesta speciale sulla Russia appeared first on Il Post.

Trump non molla sul Muro : offre in cambio sanatoria per 2 milioni di migranti illegali : NEW YORK - Donald Trump, nel giorno del suo intervento al Forum globale di Davos, rilancia sull'immigrazione in casa. Il presidente ha dato al Congresso un ultimatum: è disposto a offrire a 1,8 ...

Parlando di rischio di conflitto nucleare si pensa subito alla Nord Corea, ma un incidente catastrofico è possibile anche in altre aree di tensione tra potenze nucleari.

Spazio - l’indirizzo di Trump per la NASA : puntare tutto sulla Luna : Più Luna ma meno Stazione Spaziale Internazionale. Potrebbe sintetizzarsi così il peso da dare alle missioni della NASA che Donald Trump starebbe valutando nella stesura del budget per l’agenzia spaziale Usa che la sua amministrazione si appresta a presentare. Secondo i rumors che corrono sui media, in questa geografia la Casa Bianca penserebbe a partnership pubblico-privato orientate a riportare astronauti sulla Luna mentre si tirerebbe ...