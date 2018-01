Tre indagati per la morte dell' operaio schiacciato dall' ascensore

Tre indagati per la morte di Marco Buzzi : CASTELLETTO D'ORBA - Marco Buzzi la passione per le moto l'aveva da quando era piccolo. Il tracciato in terra battuta di Russi di Ravenna dove il centauro di Castelletto d'Orba ha trovato la morte già ...

Campania - Voto di scambio - Tre 3 indagati per FI : ... siglati due accordi di garanzia per lo sviluppo e la crescita delle PMI e Small Mid Cap nel Mezzogiorno Napoli - Baby gang: Minniti, "usano metodi terroristici" Terra dei fuochi, la scienza "...

Napoli - il business dei quadri falsi : croste vendute come capolavori. Tredici indagati per ricettazione : quadri d'autore costati un occhio ed esposti in bella mostra nei salotti di casa, all'interno dei propri studi professionali, magari regalati a Natale come cimeli da tenere sotto chiave. quadri d'...

Blitz contro la mafia cinese in tutta Italia : olTre 50 indagati e 33 misure cautelari in carcere : Blitz della Polizia contro la mafia cinese: centinaia di agenti stanno eseguendo in varie città Italiane e di paesi dell’Unione Europea diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e una serie di provvedimenti nei confronti di soggetti appartenenti, secondo le indagini, ad un’organizzazione mafiosa che agiva in Italia e in vari paesi europei....

Roma - 15enne ucciso dal Treno - la verità nel telefono : indagati due macchinisti : Sopralluogo alla stazione con i genitori e il fratello di Valerio Frijia, il 15enne di Labico travolto e ucciso dal treno. Il ragazzo è stato dilaniato la notte tra venerdì e sabato dall'ultimo ...

Rigopiano - quattro i filoni delll'inchiesta ormai terminata : acquisite alTre telefonate - 23 gli indagati : Sono 23 gli indagati nell'inchiesta sul disastro dell'Hotel Rigopiano. Tra le accuse più gravi, contenute nelle migliaia di pagine che compongono il fascicolo, quelle di omicidio colposo plurimo e ...

Braccialini - olTre 25 indagati bancarotta : (ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - Inchiesta della procura di Firenze, per bancarotta, sul dissesto finanziario della casa di moda Braccialini. oltre 25 gli indagati, fra cui i membri dei Cda in carica tra 2011 e 2014 e i sindaci revisori nello stesso periodo. Tra gli indagati Riccardo e Massimo Braccialini. L'accusa principale è di bancarotta societaria da falso in bilancio e secondo le indagini della guardia di finanza riguarda i bilanci ...

Rivieracqua - nell’inchiesta spuntano i nomi di altri Tre indagati “eccellenti” : La vicenda del concorso truccato, salgono a undici le persone coinvolte. Accusati di truffa ai danni dello Stato e rilevazione del segreto d’ufficio

Genzano - esce per andare in pizzeria ma cade dalle scale e muore : Tre indagati : esce con la moglie per andare in pizzeria con gli amici e muore dopo un volo di due metri mentre percorre una rampa di scale di uno stabile senza ringhiera in via Napoli, a Genzano. La vittima è Anna ...

AMBULANZA DELLA MORTE/ Video Iene - malati terminali uccisi e “venduti” alle pompe funebri : altri Tre indagati : AMBULANZA DELLA MORTE, Video Iene: malati uccisi e “venduti” alle pompe funebri. Un arresto a Catania dopo inchiesta. Le ultime notizie sul caso scoppiato dopo il servizio del programma(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 15:54:00 GMT)

Puglia - indagati in 18 per scontro Treni : 16.20 La Procura di Trani ha chiuso le indagini sullo scontro fra due treni della società Ferrotramviaria avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta fra Andria e Corato,in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Sono indagate 18 persone e dirigenti di Ferrotramviaria. Stando alla ricostruzione dei Pm tranesi a causare l'incidente fu un errore di comunicazione tra le due stazioni.Tra gli indagati oltre al personale anche la ...

