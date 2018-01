Trapani | bimbo muore a 6 ore dal parto per sepsi fulminante | cos' è e i sintomi

: RT @LiveSicilia: Infezione neonatale fulminante Bimbo muore a poche ore dal parto - RetweetPalermo : RT @LiveSicilia: Infezione neonatale fulminante Bimbo muore a poche ore dal parto - LiveSicilia : Infezione neonatale fulminante Bimbo muore a poche ore dal parto -

(Di domenica 28 gennaio 2018) Sembrava fosse andato tutto per il meglio per il neonato venuto alla luce all'ospedale Sant'Antonio Abate di, eppure dopo sole 6 ore dal, i parametri vitali del piccolo hanno subito un drastico peggioramento che lo hanno portato alla morte. Secondo quanto riferito dal redi Ostetricia e Ginecologia, il decesso sarebbe avvenuto alle ore 8 di mattina. Al momento della nascita, P.D., queste sono le sue iniziali, stava bene e non aveva manifestato alcuna complicanza medica dovuta al. Per questo motivo, l'Azienda Sanitaria Provinciale diha annunciato che indagherà su quanto accaduto per scoprire eventuali responsabilità attribuibili all'equipe medica dell'ospedale....