Trapani | bimbo muore a 6 ore dal parto per sepsi fulminante | cos' è e i sintomi

: RT @LiveSicilia: Infezione neonatale fulminante Bimbo muore a poche ore dal parto - RetweetPalermo : RT @LiveSicilia: Infezione neonatale fulminante Bimbo muore a poche ore dal parto - LiveSicilia : Infezione neonatale fulminante Bimbo muore a poche ore dal parto -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 28 gennaio 2018) Sembrava fosse andato tutto per il meglio per il #neonato venuto alla luce all'#Ospedale Sant'Antonio Abate di, eppure dopo sole 6 ore dal, i parametri vitali del piccolo hanno subito un drastico peggioramento che lo hanno portato alla morte. Secondo quanto riferito dal redi Ostetricia e Ginecologia, il decesso sarebbe avvenuto alle ore 8 di mattina. Al momento della nascita, P.D., queste sono le sue iniziali, stava bene e non aveva manifestato alcuna complicanza medica dovuta al. Per questo motivo, l'Azienda Sanitaria Provinciale diha annunciato che indaghera' su quanto accaduto per scoprire eventuali responsabilita' attribuibili all'equipe medica dell'ospedale. NeonatoperQuesta mattina l'equipe medica dell'ospedale Sant'Antonio Abate diha annunciato alle ore 8 il decesso di P.D., il ...