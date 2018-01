Totti a Buffon | ' Decidi tu se smettere | non farlo fare agli altri'

Roma - Totti rivela : “Buffon e Cannavaro volevano giocare insieme a Roma” : Roma , Totti rivela : “Buffon e Cannavaro volevano giocare insieme a Roma ” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma , Totti rivela – Francesco Totti è e rimarrà per sempre la bandiera della Roma . Basti vedere l’accoglienza che continua ad avere in tutti gli stadi italiani, quando l’ex capitano giallorosso assiste dalla tribuna alle ...

Totti allo scoperto - clamorosa rivelazione sul portiere della Juventus Buffon! : Interessante intervista a Francesco Totti , l’ex capitano della Roma svela un retroscena sul portiere della Juventus Buffon a ‘La Stampa’: “la prima cosa che pensi è che siamo invecchiati ed è un vero peccato. In fondo quando rivedi la carriera dei tuoi amici è un po’ come riattraversare la tua vita. La sua carriera è stata fantastica e ora gli auguro di godersi i suoi 40 anni. Certo se volesse ancora giocare ...

Il Globe Soccer 2017 al via : tra gli invitati anche Totti - Buffon e Infantino : Un altro problema è legato all'erosione della ricchezza da parte delle grandi organizzazioni: sia Fifa (con il mondiale a 48 squadre e la coppa del Mondo per Club) che Uefa (con l'introduzione della ...

Quote nuovo allenatore Nazionale : Ancelotti favorito - spuntano Buffon e Totti : In casa Italia la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali che si disputeranno la prossima estate in Russia è ancora fortissima. In molti si aspettano le dimissioni sia del presidente federale Tavecchio sia del CT Giampiero Ventura. Il tecnico, che è tornato a Bari all’indomani della gara contro la Svezia, si è detto pronto […] L'articolo Quote nuovo allenatore Nazionale: Ancelotti favorito, spuntano Buffon e Totti è stato ...