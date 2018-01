Tennis | Roger Federer vince l' Australian Open 2018 | E' la conclusione di una

Tennis - Roger Federer vince l’Australian Open : è il 20esimo Slam della sua carriera : Appena dodici mesi fa era un miraggio: Roger Federer si ripresentava a Melbourne molto più dubbioso che speranzoso dopo il crac al ginocchio. Un infortunio che sembrava aver messo la parola fine alla sua carriera, salvo qualche passerella per gli amanti del bel Tennis. Sono passati 365 giorni e il campione svizzero alza al cielo il 20esimo Slam della sua carriera: ha vinto gli Australian Open, a 36 anni e mezzo ha battuto al quinto set Marin ...

AUSTRALIAN OPEN 2018 / Diretta Federer Chung - risultato finale 6-1 5-2 rit - : sarà Roger contro Cilic! - Tennis - : Diretta AUSTRALIAN OPEN 2018 info streaming video e tv, risultato seconda semifinale maschile: Roger Federer batte Hyeon Chung che si ritira.

AUSTRALIAN OPEN 2018 / Diretta Federer Chung (risultato finale 6-1 5-2 rit) : sarà Roger contro Cilic! (Tennis) : Diretta AUSTRALIAN OPEN 2018: info streaming video e tv, la seconda semifinale maschile vede vincitore Roger Federer grazie al ritiro di Hyeon Chung per un problema al piede(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 10:45:00 GMT)

Tennis - Australian Open 2018 : quando gioca Roger Federer il 20 gennaio? Orario d'inizio e come vedere la partita in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Il confronto sarà visibile in Diretta tv su Eurosport HD e sulla piattaforma streaming Eurosport Player. Rod Laver Arena 19.00 locali 09.00 italiane GASQUET, Richard (FRA) 29 vs Federer, Roger (...

Tennis - Australian Open 2018 : quando gioca Roger Federer il 20 gennaio? Orario d’inizio e come vedere la partita in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Toccherà a Roger Federer, domani, chiudere il programma sulla Rod Laver Arena della sesta giornata degli Australian Open 2018. Lo svizzero, n.2 del mondo, se la vedrà contro il francese Richard Gasquet, testa di serie n.29 del seeding, contro il quale ha una tradizione favorevole di 16 vittorie e 2 sconfitte (gli unici due successi del transalpino sono stati sulla terra battuta nel 2005 a Montecarlo e nel 2011 a Roma sempre sul rosso). ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : martedì 16 gennaio. Tocca a Camila Giorgi e Fabio Fognini. Debutta Roger Federer! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2018. È una giornata importante per l’Italia, che cala i suoi due assi principali: Camila Giorgi e Fabio Fognini. Le speranze azzurre sono poste principalmente su di loro. Camila ha stupito tutti in questo avvio di stagione. La scorsa settimana ha disputato una settimana fantastica a Sydney, dove partendo dalle qualificazioni è arrivata fino in semifinale ...

Tennis - Australian Open 2018 : quando gioca Roger Federer il 16 gennaio? Orario d’inizio e come vedere la partita in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Dopo Rafael Nadal, che ha esordito vincendo e convincendo, domani toccherà a Roger Federer: nella seconda giornata degli Australian Open di Tennis, scenderà in campo la parte bassa del tabellone maschile con i match di primo turno. Ovviamente l’elvetico giocherà sul Centrale, e lo farà nel primo match della sessione serale, quando in Italia saranno le 9.00. A provare a sbarrargli la strada sarà il britannico di origini slovene Aljaz ...

Tennis - Australian Open 2018 : il tabellone di Roger Federer. Il possibile cammino dello svizzero verso la finale : Roger Federer è stato davvero molto sfortunato con il sorteggio del tabellone degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di Tennis che scatterà lunedì 15 gennaio a Melbourne. Il Maestro è infatti capitato nella parte peggiore ed è atteso da incroci molto difficili sulla strada che conduce verso la finale. Il detentore del titolo dovrà davvero superarsi se vorrà qualificarsi all’atto conclusivo. Esordio agevole contro lo sloveno ...

Tennis - Hopman Cup 2018 : Roger Federer fa l’en plein - Svizzera in finale! : Conclusa l’ultima giornata di incontri del girone B della Hopman Cup 2018 a Perth (Australia) e la notizia è la seguente: Svizzera in finale. La compagine guidata da un Roger Federer già in formato “Australian Open” si è infatti imposta 3-0 contro gli Stati Uniti, ottenendo il terzo successo in altrettante sfide e guadagnandosi così l’atto conclusivo del torneo di esibizione a squadre. Nell’altro incontro di ...

Tennis - Hopman Cup 2018 : Roger Federer trascina la Svizzera - sfida per la finale con gli USA : Nella pazza giornata della 30a edizione della Hopman Cup, che ha visto il ritorno in campo del mitico Pat Cash, la costante del torneo resta Roger Federer, che continua a mietere successi in coppia con la connazionale Belinda Bencic. Nell’ultima sfida del girone gli elvetici si giocheranno il passaggio in finale con gli USA, che però dovranno fare i conti con le condizioni fisiche di Jack Sock. Nel primo incontro di giornata il forfait ...

Australian Open 2018 : i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Roger Federer e Serena Williams ancora una volta i Tennisti da battere : Il 2018 è appena iniziato ma il tennis si appresta già a vivere le emozioni del primo Slam stagionale: lunedì 15 gennaio partono gli Australian Open. Tanti siti di scommesse propongono da diverso tempo le quote per pronosticare i vincitori, andiamo a scoprire i favoriti per Snai e Better In campo maschile il favorito d’obbligo è il campione uscente, l’elvetico Roger Federer: il suo back-to-back è bancato a 3.25 da entrambe le agenzie ...

Tennis - a 36 anni Roger Federer saprà ancora dimostrare che l’età è solo un numero dinanzi alla classe? : Alzi la mano chi se lo sarebbe aspettato dodici mesi fa. Il 2016 si chiudeva con tante incognite sullo stato di forma e addirittura sul prosieguo della carriera di Roger Federer. Il campione svizzero aveva chiuso un anno da dimenticare, cominciato con l’infortunio al menisco di Melbourne e proseguito, dopo il recupero-lampo, con i soliti problemi alla schiena. Apparizioni sporadiche, sconfitte e nessun titolo vinto, fino alla decisione di ...

Federer sportivo dell'anno per la Gazzetta - Roger ringrazia con un video! - Tennis : Il campione svizzero eletto 'sportivo dell'anno' dai giornalisti della Gazzetta dello Sport per il 40° Referendum di fine anno. Roger Federer dall'Australia manda un messaggio di saluto e ringraziamento, felice che la sua fantastica stagione 2017 sia stata coronata da questo ...

Tennis - Hopman Cup 2018 : Roger Federer osservato speciale a Perth. Italia assente per il secondo anno consecutivo : Spetterà all’ormai tradizionale appuntamento della Hopman Cup dare il via alla stagione 2018 del Tennis mondiale. Il famoso torneo a squadre miste, che si disputerà in Australia a Perth dal 30 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018, animerà la scena dando indicazioni utili anche in funzione del primo Slam dell’anno, ovvero gli Australian Open 2018, previsti dal 15 al 28 gennaio 2018. Sono otto le squadre che prenderanno parte alla rassegna australiana ...