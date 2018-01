Tennis | Federer vs Cilic per il primo Slam 2018 | numeri e precedenti della sfida

Australian Open 2018/ Diretta finale Federer Cilic : streaming video e tv - orario della partita (Tennis) : Diretta Australian Open 2018, finale Federer Cilic: info streaming video e tv, la partita che assegna il titolo Slam al Melbourne Park è la riedizione dell'ultimo atto di Wimbledon 2017(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 01:05:00 GMT)

Tennis - Australian Open - il favorito Federer paga 1 - 20 : TORINO - Domenica mattina va in scena la finale degli Australian Open, che mette a confronto Roger Federer e Marin Cilic. Stando ai quotisiti sarà un ultimo atto senza storia: Federer è super favorito ...

Tennis - Chung mostra le ferite. E tifa Federer per la finale : Tonight, I tried very hard to bring my utmost energy to the Tennis court as usual. However, I had to make a tough decision given that I cannot compete 100% against Roger, in front of many Tennis fans. ...

Il Tennista che sogna di battere Federer (dopo aver eliminato Djokovic). Storia di Chung : Lo chiamano il professore per via di quegli occhiali che non toglie mai. Soprattutto quando scende in campo e impugna una racchetta. Chung Hyeon, 21 anni, coreano, è la grande sorpresa di questi Australian Open. “Senza gli occhiali vedrei comunque ma non giocherei allo stesso modo”. Fu l’ottico del suo paese a dire ai suoi genitori, quando aveva 7 anni, che osservare con costanza il colore verde, quello delle recinzioni ...

Tennis : Federer - doce-amara finale così : (ANSA) - ROMA, 26 GEN - "So quanto possono essere dolorose le vesciche. Mi dispiace per Chung. La gioia di aver raggiunto la la finale ha un sapore dolce-amaro: sono felice, ma avrei preferito non ...

Tennis - Australian Open : Chung si ritira - Federer in finale contro Cilic : MELBOURNE - Si spegne il sogno di Hyeon Chung, in finale ci va Roger Federer. Il cammino del 21enne coreano agli Australian Open, primo slam della stagione Tennistica si interrompe in semifinale dopo ...

Tennis - Australian Open 2018 : Chung si ritira - Federer in finale : Il Re è ancora ben lontano dall'abdicare. Roger Federer conquista la finale degli Australian Open battendo in semifinale Hyeon Chung, costretto al ritiro sotto 5-2 nel secondo set (dopo aver perso 6-1 ...

Tennis - Australian Open - Chung si ritira - Federer in finale : Sarà Roger Federer a sfidare domenica Marin Cilic nella finale dell'Open d'Australia 2018. Il campione uscente si è qualificato per il big match superando per ritiro il coreano Hyeon Chung che si è ...

Tennis - semifinale Federer-Chung - primo duello senza età : Next Gen, la scheda di Hyeon Chung guarda lontano Tennis I risultati in diretta Sorrisi carismatici e braccia allargate come un messia benedicente, sua santità Federer è sempre al centro del mondo. Stamattina sarà in campo per la 14ª semifinale nel Major degli antipodi e la 43ª in carriera, accompagnato dall'aura magica del favorito, lanciato verso la sesta vittoria agli Australian Open e ...