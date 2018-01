Tennis | Australian Open 2018 – Quanti soldi ha guadagnato Roger Federer? Montepremi

: RT @repubblica: Tennis, immenso Federer: suo l'Australian Open, è lo slam numero 20 - BeppeSammartino : RT @repubblica: Tennis, immenso Federer: suo l'Australian Open, è lo slam numero 20 - Matt_Orlandi : RT @sportface2016: #Federer vince gli #AusOpen e il ventesimo slam! - Matt_Orlandi : RT @sportface2016: #Federerha vinto gli #AusOpen - bettasanlazzaro : RT @repubblica: Tennis, immenso Federer: suo l'Australian Open, è lo slam numero 20 - repubblica : Tennis, immenso Federer: suo l'Australian Open, è lo slam numero 20 -

(Di domenica 28 gennaio 2018)ha vinto gli. Il Maestro ha sconfitto Marin Cilic in Finale e ha così conquistato il ventesimo Slam della sua monumentale carriera. Lo svizzero è semplicemente infinito e continua a incantare, l'età sembra soltanto un numero per il più grande di tutti i tempi. Sul cemento di Melbourne ha fatto la differenza e il suo conto corrente ringrazia:ha infatti incassato un bell'assegno di 3,11 milioni di dollari (circa 2,6 milioni di euro). Una cifra fa Paperone per uno degli sportivi più ricchi del Pianeta che aumenta ilvinto in carriera. Cilic si accontenta di 1,3 milioni di euro.