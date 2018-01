Teatro dei Concordi | pronto il cartellone teatrale 2018

27 28 gennaio - "Anna dei Miracoli" in scena al Teatro della Polvere - Foggia : Gli spettacoli saranno riservati ai soli soci del Teatro della Polvere (per partecipare è necessario tesserarsi). Prenotazione obbligatoria.

Ultra Trail Via degli Dei : l'arrivo all'interno del Teatro Romano di Fiesole : ... cooperativa di credito locale orientata alla responsabilità sociale , impegnata a creare cultura della solidarietà, tutela dell'ambiente, sviluppo sostenibile del territorio e dell'economia locale, ...

TEATRO La musica di Tony Canto al Teatro dei 3 Mestieri di Messina : Spettacoli sabato 20 e domenica 21 gennaio La direzione artistica comunica un cambio di date nella stagione teatrale: 'Nta ll'aria di Tino Caspanello, in programma a maggio, si svolgerà il 10 e 11 ...

Roma - prof arrestato per violenza sessuale - le accuse nelle chat dei ragazzi : 'Durante Teatro succedeva di tutto' : 'Ma hai sentito cosa è successo?'. 'Non so cosa pensare e non so come dirlo a mio figlio'. Di fronte alle vetrate dell'istituto Massimiliano Massimo all'Eur scuola paritaria e cattolica su quei ...

Roma - oggi e domani : Il lago dei cigni al Teatro Brancaccio : Arrivano per la prima volta in Italia i Russian Stars, stelle della danza classica russa che si aggiungono all’organico del Moscow State Classical Ballet: Olga Pavlova, Alexey Konkin, Sergei Skvortsov, Olga Doronina, Sergei Fedorkov. Artisti eclettici, formati in patria e…Continua a leggere →

La stagione dei teatri di Ravenna porta in scena la "Morte di Zarathustra" al Teatro Rasi : ... con la direzione artistica di Tafuri e Beronio, Testimonianze ricerca azioni, evento che raccoglie artisti e intellettuali a livello internazionale in un ciclo di spettacoli, conferenze, seminari, ...

Al Teatro Alfieri il piccolo Tobia racconta le avventure dei "moztri" : Gli spettacoli vanno in scena alle 16 , ingressi: 5,50 euro (omaggio per i bimbi fino a 3 anni, 3 euro per i tesserati della Biblioteca Faletti). Si parte Il cartellone s'inaugura oggi (domenica 14 ...

Porto San Giorgio. Il dialetto torna in Teatro con sette spettacoli : domani "Il medico dei matti" : La Pro Loco, col sostegno del Comune, ha completato il cartellone della quarta rassegna dialettale amatoriale dal titolo "Le radici della Marca", sette spettacoli sul palco del teatro cittadino a partire da domani pomeriggio (ore 17). Il gruppo "teatro instabile" di Recanati porterà sul palco "Lu medeco d'i matti" (ingresso al costo di 6 euro). La ...

Al via la stagione de “Il Teatro dei Giganti” : Al “Roots” di Catania, per la stagione per bambini 2018 “Il Teatro dei Giganti”, il 13 Gennaio “La Pupattola”, produzione Piccolo Teatro Patafisico di Palermo Sabato 13 Gennaio, alle ore 18,00, riprende, con gli appuntamenti per il 2018, la stagione…Continua a leggere →

Torna a Trieste la Notte dei classici fra Teatro - musica e ospiti : Venerdì dalle 18 iniziative nei tre licei cittadini. Al Dante c'è 'Antigone al caffè' Il Petrarca punta su 'Tèchne' e tre conferenze. Il Prešeren anche sulla cucina

TONI SERVILLO/ Tra il Teatro e l'imbroglio del cinema (Meraviglie - La penisola dei tesori - 4 gennaio) : TONI SERVILLO affiancherà Alberto Angela a Meraviglie-La penisola dei tesori. Protagonista in "Loro" film incentrato sulla vita di Silvio Berlusconi, impegnato a teatro con il fratello Peppe(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:22:00 GMT)

Capodanno 2018 con La cena dei cretini al Teatro Parenti di Milano : Lo spettacolo La cena Dei cretini va in scena dal 26 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 al Teatro Franco Parenti in via Pier Lombardo 14 – 20135 Milano. E’ prevista una serata speciale con doppia replica per la notte del 31 dicembre per festeggiare alla grande il Capodanno 2018. SCOPRI TUTTO SU #Capodanno Capodanno 2018 con La cena dei cretini: cast Si tratta di una spassosa e intelligente commedia, resa celebre dal film di Francis ...

"Il Teatro dei ragazzi" al Trianon Viviani : il teatro di Forcella firma la convenzione della Città metropolitana con i licei musicali e ... : La convenzione sottoscritta consentirà anche la partecipazione gratuita di 2.500 anziani e portatori di handicap agli spettacoli del cartellone del Trianon Viviani. Promosso dal sindaco Luigi de ...

Teatro Eliseo. Applausi agli interpreti de "La guerra dei Roses". Recensione : ...Regia Filippo Dini Produzione La Pirandelliana in coproduzione con Goldenart Production e Artisti Riuniti Teatro ELISEO Da martedì 19 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018 Orario spettacoli: ...