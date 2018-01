Tariffazione Mensile | Quanto pagheremo in più operatore per operatore

Tariffazione Mensile - si pagherà di più? Cosa cambia con TIM - Vodafone - Wind e gli altri operatori : Dal 6 aprile entrerà in vigore la legge 172/2017 che obbligherà tutti gli operatori telefonici a tornare alla fatturazione mensile , abbandonando i rinnovi ogni 28 giorni, c'è da preoccuparsi? Ecco un focus con tutto ciò che dovete sapere, L'articolo Tariffazione mensile , si pagherà di più? Cosa cambia con TIM, Vodafone , Wind e gli altri operatori è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Gli operatori telefonici si adeguano alla Tariffazione Mensile ma con il trucco : introdotto l'aumento dell'8 - 6% sulle offerte : Aumento delle tariffe dell'8,6% e il banco vince, come sempre. In questo caso, il banco è rappresentato dagli operatori telefonici. Per adeguarsi alla legge 172/2017 approvata dal Parlamento il 4 dicembre scorso, gli operatori di telefonia fissa e mobile dovranno adeguare i termini per il rinnovo delle offerte: tariffazione non più ogni 28 giorni ma mensile. Via quindi il "trucchetto" delle 4 settimane che portava i clienti a ...