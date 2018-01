Superbrain | Paola Perego triste | morto un suo collaboratore

: • Oggi la nostra Virginia ballerà a Superbrain programma televisivo di Paola Perego, non perdetevela, su Rai1 •… - DONTWALKDANCERM : • Oggi la nostra Virginia ballerà a Superbrain programma televisivo di Paola Perego, non perdetevela, su Rai1 •… - all_music_it : Superbrain 2018, con Paola Perego / Diretta: la vincitrice della ... - Il - all_music_it : Superbrain 2018, con Paola Perego / Diretta: la vincitrice della ... - Il - all_music_it : Superbrain 2018, con Paola Perego / Diretta: la vincitrice della ... - Il - DanceCalimero23 : @PrestaLucio Programma fazioso ormai e ridicolo, Paola non ha bisogno che ne parli #TvTalk. #superbrain è un succe… -

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 28 gennaio 2018)ricorda un collega scomparso: “Ci manchi, RIP” Se da una partein questi giorni si sta godendo il grande successo di-Le supermenti, dall’altro èper la scomparsa di Nicola, come da lei stessa svelato tramite twitter e instagram. In realtà la conduttrice non ha specificato chi fosse l’uomo, ma gli hashtag e la didascalia della foto che lo ritrae, da lei postata, lasciano intendere che si tratta di un dipendente Rai scomparso prematuramente. La tua risata è per sempre amico mio…. ci manchi RIP è infatti lo stato allegato alla foto (visibile a fine articolo) pubblicata ad, ritwittata da Lucio Presta, che ha anch’egli dedicato un post a Nicola. Lucio ha infatti scritto sul suo profilo twitter: Caro Nicola, quanti sorrisi negli ultimi giorni, allegria composta la tua, come sempre sorniona. Sei uscito di ...