Super Cosenza e Di Piazza fanno volare i giallorossi Le pagelle di Rende-Lecce

Serie C - Catanzaro-Cosenza 2-1 : le Aquile vincono il Derby - Superano la Reggina in classifica e inguaiano i Lupi per la salvezza FOTO : Serie C, Catanzaro-Cosenza 2-1: la squadra della città capoluogo della Calabria vince il Derby, superata in classifica la Reggina Bellissima giornata di sport a Catanzaro dove la squadra locale nel Derby con il Cosenza ha vinto per 2-0 in uno stadio Ceravolo festante superando la Reggina in classifica ed inguaiando i Lupi. Nel primo tempo parte forte ...