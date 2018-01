Super Bowl LII | da Infinity War a Jurassic World | gli spot possibili e quelli confermati

Festa negli Hard Rock Cafe a Roma - Venezia e Firenze per Super Bowl : ... premi in palio per i più attivi sui social, angolo photoshooting by Pepsi Italia, coreografie e nel half time intrattenimento e spettacoli regali dalla 'cheerleaders'. Sono questi gli ingredienti ...

Finale Superbowl - feste agli Hard Rock Cafè di Roma - Venezia e Firenze : Si avvicina l’appuntamento con la Finale del Superbowl, in programma in programma domenica 4 febbraio all’U.S. Bank Stadium di Minneapolis in Minnesota alle 23. A sfidarsi nella 52esima Finale del campionato americano NFL saranno New England Patriots e Philadelphia Eagles in un evento che ormai coinvolge sempre di più anche gli appassionati italiani. La gara […] L'articolo Finale Superbowl, feste agli Hard Rock Cafè di Roma, Venezia ...

Super Bowl 2018 - New England Patriots vs Philadelphia Eagles : quando si gioca? La data e il calendario. Programma - orari e come vederlo in tv : Le finaliste del Super Bowl 2018 sono state definite. Saranno New England Patriots e Philadelphia Eagles a sfidarsi per il titolo NFL di questa stagione. È stato questo l’esito delle lunghe tre settimane di playoff culminate con i Conference Championships, le finali di AFC e NFC. Si tratta di una riedizione di quanto già visto al termine della stagione 2004, quando le due squadre si sfidarono per il titolo con la vittoria di New ...

Justin Timberlake parla dello scandalo Janet Jackson al Super Bowl : “Un passo falso” : Mancano poco più di due settimane a quando Justin Timberlake tornerà ad esibirsi al Super Bowl halftime ed era solo questione di tempo perché qualcuno gli facesse una domanda sulla sua prima volta all’evento. Era il 2004 e il momento in cui il cantante strappò il vestito di Janet Jackson è uno dei più scioccanti nella storia del mondo dello spettacolo. “Sì, ho fatto un passo falso – ha ammesso Justin Timberlake con Beats1 ...

Jags - Patriots - Vikings (da infarto) e Eagles a caccia del Superbowl : Meno venti giorni all'evento dell'anno (Negli Usa): il Superbowl numero 52, o come si usa secondo tradizione: LII. Impossibile non partire ricordando una delle partite più thrilling di sempre, nei ...

NFL - Marianella : 'Le mani delle difese sul Super Bowl' : "Gli attacchi vendono i biglietti, ma le difese vincono i campionati" Vecchio adagio dello sport americano confermato ancora una volta dal weekend NFL. E' con la difesa che Philadelphia ha sopperito ...