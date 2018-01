Stefano De Martino in difficoltà sull' Isola dei Famosi | ' Non posso uscire dal residence'

Stefano De Martino in imbarazzo da Silvia Toffanin. La rivelazione : Verissimo: la rivelazione di Stefano De Martino a Silvia Toffanin Silvia Toffanin ha iniziato la nuovissima puntata di Verissimo, parlando subito della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E per discutere di quello che è successo Lunedì scorso nella prima puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi ha invitato nientepopodimeno che l’opinionista Mara Venier. Ma non è finita qua perchè a un certo punto, la Toffanin si ...

Mara Venier a Verissimo critica Stefano De Martino : “Doveva spogliarsi di più all’Isola dei Famosi” : Verissimo, Mara Venier punzecchia Stefano De Martino sull’abbigliamento all’Isola dei Famosi Mara Venier ancora una volta voce del popolo. Ospite di Verissimo, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha criticato il look scelto dal nuovo inviato Stefano De Martino. Lo scorso lunedì, durante la diretta condotta da Alessia Marcuzzi, molti telespettatori hanno avuto da ridire sul look […] L'articolo Mara Venier a Verissimo ...

Stefano De Martino all’Isola dei Famosi : “Non posso uscire dal residence” : Isola dei Famosi, Stefano De Martino a Verissimo racconta la vita da inviato Com’è la vita da inviato all’Isola dei Famosi? Non sempre rose e fiori, come si può immaginare. Stefano De Martino, corrispondente dell’edizione 2018, ha svelato alcuni retroscena del suo nuovo lavoro a Verissimo. L’ex marito di Belen Rodriguez ha raccontato che quando […] L'articolo Stefano De Martino all’Isola dei Famosi: “Non ...

Isola 2018 - il gesto d'amore di Stefano De Martino per la sua Gilda : Abbiamo news su Stefano De Martino e Gilda Ambrosio! Il 2018 è cominciato nel migliore dei modi per i due piccioncini, che a volte risultano tali e altre volte cercano di non sembrarlo. Negano ancora e forse negheranno ancora per molto tempo, ma a noi sembra chiaro che fra i due qualcosa stia succedendo: lei non ha ancora proferito parola, ma Stefano non ha potuto tirarsi indietro dal rilasciare interviste prima di partire come inviato ...

A Verissimo Mara Venier - Stefano De Martino - Ignazio Moser-Cecilia Rodriguez e Rovazzi - a Tv Talk Cristiano Malgioglio… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda sabato 27 gennaio. Ospite di Gulp Music del 27 gennaio 2018 Alle 13.40 torna su Rai Gulp Gulp Music. Conduce Celeste Savino. Ospite Sfera Ebbastsa, re della Trap all’italiana e tra i più amati dai giovanissimi. Il rapper presenta il nuovo album Rock Star, i nuovi […] L'articolo A Verissimo Mara Venier, Stefano De Martino, Ignazio Moser-Cecilia Rodriguez e Rovazzi, a Tv Talk Cristiano ...

Stefano De Martino/ È amore con Gilda Ambrosio? "No - non sono innamorato" - e su Maria De Filippi... : Stefano De Martino, l'inviato de L'Isola dei Famosi 2018 sta con Gilda Ambrosio? Lui svela in un'intervista rilasciata a Oggi: "No, non sono innamorato, nessuna scossa al momento".(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 17:02:00 GMT)

Isola - Stefano De Martino invato : "Qui per Santiago - sa che per comprare le cose si deve lavorare" : ROMA - "Quando ti sposi e fai un figlio, pensi sia per sempre. Mi sono colpevolizzato tanto, non glielo nascondo, ma quando una coppia non funziona, la colpa è divisa a...

Stefano De Martino orgoglioso : la dedica d’amore per Gilda : Il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi, Stefano De Martino, continua a lanciare dei messaggi a Gilda Stefano De Martino è partito da circa due settimane per ricoprire il ruolo di inviato del reality show L’Isola dei Famosi accanto alla conduttrice Alessia Marcuzzi. A quanto pare però il ballerino già sente la mancanza dei suoi cari, tra cui […] L'articolo Stefano De Martino orgoglioso: la dedica d’amore per Gilda proviene ...

Isola - Stefano De Martino rivela : 'Dopo la separazione con Belen mi sono sentito in colpa...' : 'sono partito perché bisogna lavorare per comprare le cose che ci servono: cerco di trasmettere di continuo a Santiago il valore delle cose e sono chiaro nello spiegargli che per comprare ciò che a ...

Stefano De Martino : “Santiago? Ecco come gli ho detto che io e Belen ci siamo separati” : Stefano De Martino, inviato dell’Isola dei famosi 13, deve stare tre mesi lontano da Santiago. Ecco qual è il rapporto con suo figlio, raccontato in un’intervista a Oggi. Stefano De Martino: “Santiago ha cambiato le mie priorità” “Santiago ha capovolto ogni mia prospettiva, ha cambiato tutte le mie priorità”, riconosce Stefano al settimanale. E sottolinea […] L'articolo Stefano De Martino: ...

Stefano De Martino e quelle parole su Gilda Ambrosio. Ecco cos'ha detto prima di partire : FUNWEEK.IT - Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, è amore? Continuano a rincorrersi voci su una loro love story, ma partito alla volta de L'Isola dei Famosi l'ex ballerino di Amici ha voluto chiarire ...