Stefania Sandrelli | «Con Tenco ci fu una storia ma non volevo perdere Gino Paoli I

Stefania Sandrelli : "Catherie Deneuve? Un'amica. Ma non esiste la libertà d'importunare" : "Io sto con le donne che denunciano. Sono amica della Deneuve; ma la libertà di importunare non esiste . È un tema che sento molto, fin da quando girai Io la conoscevo bene". In un'intervista rilasciata al Corriere della sera, Stefania Sandrelli parla della sua carriera, di molestie e dei tanti suoi amori. Tra tutti, il più importante è stato Gino Paoli, dalla quale ha avuto una figlia, Amanda. Si legge sul Corriere ...

Stefania Sandrelli : "Con Tenco ci fu una storia ma non volevo perdere Gino. Quei giochini con Depardieu" : 'Tu eri già una piffera appena venuta al mondo' diceva mamma". Come si chiamava? "Florida, come lo Stato americano. Per i suoi dieci figli, nonno Giglio Flori scelse nomi che suonassero con il suo: ...