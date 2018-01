STAR TREK | DISCOVERY - Il passato non è che l' inizio di qualcos' altro

STAR TREK : DISCOVERY - Recensione 1x12 "Vaulting Ambition" : Siamo arrivati al dodicesimo episodio di STAR TREK: DISCOVERY, il quale ha dato decisamente tanti spunti per future discussioni riguardo a quello che succederà dopo, uno in particolare, che ricorda quanto le espressioni di certi personaggi abbiano un peso. Intitolato "Vaulting Ambition", con direzione di Hanelle M. Culpepper (Criminal Minds) e sceneggiatura di Jordon Nardino (Desperate Housewives, Quantico), questo episodio continua la storyline ...

Il gustoso video che rifà STAR TREK anticipando il film di Tarantino : È da diverso tempo che si parla di un possibile capitolo cinematografico di Star Trek diretto da Quentin Tarantino. Pare che il regista abbia già delle idee in proposito e le stia elaborando per porle all’attenzione di J.J. Abrams, artefice di questo nuovo ciclo di reboot. Inevitabile volare con la fantasia e immaginare come potrebbe essere Star Trek in salsa tarantiniana. L’attore John Cho, che nella saga attuale interpreta Hikaru ...

STAR TREK : DISCOVERY - Shazad Latif commenta la rivelazione su Tyler! : L'undicesimo episodio di STAR TREK: DISCOVERY ha portato con se' delle rivelazioni, di cui una era decisamente già attesa dal pubblico e oggetto di una teoria che abbiamo già trattato nelle scorse settimane. Infatti chi avrà visto l'episodio saprà che il tenente Ash Tyler è in realtà il Klingon Voq, alterato chirurgicamente e mentalmente per infiltrarsi sulla USS DISCOVERY. A questo proposito Shazad Latif, in un'intervista a Variety, ha ...

STAR TREK : DISCOVERY - Ambiziosi doni e improbabili alleati : Ben ritrovati con l'anteprima del dodicesimo episodio di STAR TREK: DISCOVERY, in arrivo questa sera su CBS All Access. L'episodio si intitola "Vaulting Ambition" e sarà incentrato sull'inaspettato ricongiungimento, se così possiamo dire, fra Michael Burnham e Philippa Georgiou, imperatrice dell'Impero Terrestre e sul disperato tentativo di salvare il tenente Stamets.ARTICOLI CORRELATI: STAR TREK: DISCOVERY - Recensione 1x11 "The Wolf ...

STAR TREK : DISCOVERY - Recensione 1x11 "The Wolf Inside" : La seconda parte di stagione di STAR TREK: DISCOVERY continua con un'altro entusiasmante episodio, che allontana sempre più lo stile meno coinvolgente della prima parte. Diretto da T.J. Scott (Longmire) e scritto da Lisa Randolph (Reign), l'undicesimo episodio, dal titolo "The Wolf Inside" continua la tesissima vicenda che vede la USS DISCOVERY intrappolata nell'universo dello Specchio, il cui equipaggio dovrà darsi da fare per ritornare a casa, ...

STAR TREK : DISCOVERY - Un lupo in mezzo alle pecore e una lotta per la sopravvivenza : Dopo il frizzante ritorno dettato dal decimo episodio, questa sera si prosegue con l'undicesimo episodio di STAR TREK: DISCOVERY, che riprende le fila della tesissima vicenda del precedente. Intitolato "The Wolf Inside", chiarissima allusione al tenente Tyler, questa puntata vedrà due vicende disperate articolarsi all'interno della missione di ritorno a casa per la USS DISCOVERY.ARTICOLI CORRELATI: STAR TREK: DISCOVERY - Recensione 1x10 "Despite ...

STAR TREK : DISCOVERY - I produttori parlano della seconda parte di stagione! : Domenica scorsa si è aperta la seconda metà di stagione di STAR TREK: DISCOVERY, con un decimo episodio entusiasmante, che ha decisamente cambiato il ritmo della serie rispetto alla prima parte. Gli showrunner Gretchen J.Berg e Aaron Harberts, durante il TCA Winter Press Tour 2018 assieme ad altri produttori di serie tv CBS, hanno parlato dei prossimi episodi e di come la serie diverrà più vicina alla tradizione della saga.ARTICOLI CORRELATI: ...

STAR TREK : DISCOVERY - Jonathan Frakes parla del decimo episodio e del suo lavoro nella saga! : Continuiamo a parlare dell'entusiasmante decimo episodio di STAR TREK: DISCOVERY e lo facciamo dal punto di vista del regista dell'apertura di questa seconda parte di stagione. Jonathan Frakes, in un'intervista a Rotten Tomatoes, ha parlato degli eventi che hanno scosso la puntata, del suo lavoro all'interno della saga e molto altro.ARTICOLI CORRELATI: STAR TREK: DISCOVERY - Recensione 1x10 "Despite Yourself"-Parliamo del tuo episodio in ...

The Orville : su Fox la serie che fa il verso a STAR Trek. Cameo per Charlize Theron - nei panni del capitano di un’astronave : The Orville I giovedì sera di Fox si colorano di sfumature a metà strada tra la linea comedy e quella fantasy. A fondere le due anime ci pensa The Orville, la serie tv ideata da Seth MacFarlane e ambientata nel XXV secolo, che è pronta ad approdare in prima visione assoluta sul canale 112 di Sky, da questa sera alle ore 21. Il segno distintivo del nuovo show? È presto detto: ‘fare il verso’ a capolavori del genere sci-fi, come Ai ...

The Orville/ Al via la parodia di STAR TREK in formato serie tv. Anticipazioni dell'11 gennaio : The Orville, Anticipazioni dell'11 gennaio 2018, in prima tv assoluta su Fox. Il Capitano di una nave spaziale si ritrova al fianco dell'ex moglie per contraStare i Krill. (Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:06:00 GMT)

STAR TREK : DISCOVERY - Il caso USS Defiant : Chi di voi ha visto il decimo episodio di STAR TREK: DISCOVERY avrà sicuramente fatto caso al riferimento per cui la USS DISCOVERY non sia l'unica nave a non essere entrata nello Specchio. I TREKkiani più accaniti saranno sobbalzati nel sentire il nome Defiant, perchè, escludendo la nave da battaglia di Benjamin Sisko in Deep Space Nine, questo nome ha una storia molto più radicata di quanto si pensi. In questo approfondimento speciale ...

STAR TREK : DISCOVERY - Recensione 1x10 "Despite Yourself" : Cari lettori, si riparte con il secondo capitolo della prima stagione di STAR TREK: DISCOVERY, in un decimo episodio che ci ha fatto sembrare di essere in una serie completamente diversa. Intitolato "Despite Yourself", questa puntata era estremamente attesa dai fan della saga per la presenza in cabina di regia di Jonathan Frakes (interprete di William T. Riker in The Next Generation e regista di due film e di svariati episodi delle varie serie ...

STAR TREK : DISCOVERY - Riuscirà la USS Discovery a ritrovare la strada di casa? : Dopo più di un mese di pausa, questa sera su CBS All Access ritorna STAR TREK: Discovery con la sua seconda parte di stagione. Si parte dal decimo episodio, intitolato "Despite Yourself", molto atteso dai fan perchè vede il ritorno come regista in STAR TREK di Jonathan Frakes, conosciuto per aver interpretato il comandante William T.Riker in The Next Generation, nonchè come regista all'interno del franchise (ha diretto l'ottavo e il nono film, ...

Ritorna Black Mirror - fra horror e STAR Trek : Fin dal suo debutto nel 2011, Black Mirror ha usato la tecnologia come chiave per indagare la natura umana. Nella serie distopica di Charlie Brooker, il progresso tecnologico non eleva l’uomo, anzi, lo fa tornare ai suoi istinti animali e si nutre delle sue paure più profonde. Tira fuori (quasi) sempre il peggio di noi. LEGGI ANCHESerie Tv, i dieci momenti shock del 2017 Nella quarta stagione, la seconda prodotta per Netflix, dove è ...