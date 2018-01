Spider-Man | una nuova data di lancio affiora in rete

Spider-Man : trapelata la data di uscita? : Spider-Man è senza dubbio una delle esclusive PS4 più attese del 2018, ci ricorda Gamerant.Mentre Sony non ha ancora ufficialmente comunicato nulla riguardo l'uscita del gioco, un rivenditore online svedese potrebbe aver potenzialmente indicato la data di lancio del gioco.Il rivenditore online, noto come CoolShop ha indicato come data di uscita il 28 settembre 2018. Va certamente presa per quello che è, ovvero una speculazione che potrebbe ...

Spider-Man : trapelata la data di lancio? : Spider-Man è senza dubbio una delle esclusive PS4 più attese del 2018, ci ricorda Gamerant.Mentre Sony non ha ancora ufficialmente comunicato nulla riguardo l'uscita del gioco, un rivenditore online svedese potrebbe aver potenzialmente indicato la data di lancio del gioco.Il rivenditore online, noto come CoolShop ha indicato come data di uscita il 28 settembre 2018. Va certamente presa per quello che è, ovvero una speculazione che potrebbe ...

Il community manager di Insomniac Games ribadisce : Spider-Man arriverà nel 2018 : Tra le esclusive PlayStation 4 più attese dai giocatori figura, sicuramente, Spider-Man di Insomniac Games, il titolo dedicato al famoso supereroe che, stando alle recenti informazioni condivise dal design director, Brian Horton, sarebbe già giocabile dall'inizio alla fine.Ma i fan di Spider-Man sono in trepidante attesa della data di uscita del gioco che, per ora, non è stata ancora rivelata. A tal proposito è intervenuto su ResetEra il ...

Venom : Spider-Man potrebbe apparire nel film : La posizione del film di Venom nell’MCU è sempre stata dubbia, considerato che la pellicola è prodotta da Sony, che a detta sua vorrebbe creare un proprio universo cinematografico basato sui villain di Spider-Man (come ad esempio Silver and Black). Stando però agli ultimi rumours, sembrerebbe che Tom Holland farà un cameo nel film dedicato al simbionte alieno. La fonte è un report di MovieTalk, che si definisce assolutamente certo della ...

Spider-Man : quasi ultimata la copertina e svelato qualche dettaglio sul gameplay : Il 2018 di PlayStation 4 si preannuncia veramente ricco di uscite e, tra queste, va sicuramente segnalata quella di Spider-Man, il titolo sviluppato da Insomniac Games che, a quanto pare, risultava pochi giorni fa già giocabile interamente.I lavori sul gioco, quindi, procedono e sembrano procedere anche quelli sulla copertina che, come rivela l'art director Jacinda Chew su Twitter, sono quasi ultimati. Questo significa che presto potremo ...

Novità sul gameplay e copertina di Spider-Man PS4 - dettagli dall’Art Director : Oggi l'Art Director di uno dei giochi più attesi del 2018, Spider-Man, ha rilasciato un paio di dettagli interessanti su Twitter di cui non si è mai parlato prima. La prima cosa di cui ha parlato Jacinda Chew è il gameplay e di come è possibile tuffarsi in strada e non toccare terra fino all'ultimo secondo. Chew ha paragonato tutto questo alle montagne ...

Lo sviluppo di Spider-Man procede : il titolo è giocabile dall'inizio alla fine : Tra le maggiori esclusive previste per PS4 e PS4 Pro figura, sicuramente, Spider-Man di Insomniac Games, un titolo molto ambizioso del quale è stata fornita qualche interessante informazione dallo studio pochi giorni fa: il team ha condiviso su Twitter i propri commenti e impressioni sul titolo. Ora, sempre attraverso Twitter, è il design director, Brian Horton, a parlarci dell'atteso Spider-Man. Infatti lo sviluppatore, con il suo tweet, ha ...

Annuncio uscita Spider-Man PS4 vicino : lo sviluppo è quasi completo : Insomniac Games, il team di sviluppo che al momento è al lavoro sullo sviluppo di Spider-Man PS4, ha svelato nelle ultime ore che sono iniziate delle intense fasi di playtest sull'attesa esclusiva Sony dedicata al supereroe Marvel, permettendo ai vari membri del team di sviscerare le loro sensazioni. Successivamente anche Brian Horton, che ha recentemente diretto Rise of the Tomb Raider, ha giocato il titolo e ha detto la sua. Se ricordate, ...

Spider-Man di Insomniac Games è sotto playtest interno allo studio : Insomniac Games su Twitter elargisce qualche commento sul loro imminente tripla A su Spider-Man.Il gioco, riferisce Dualshockers, è sotto playtest interno allo studio, per cui gli sviluppatori hanno potuto condividere le loro impressioni su Twitter, galvanizzando i fan del celebre supereroe Marvel. Ecco di seguito i Tweet interessati:Read more…

Spider-Man PS4 tira le somme - iniziata un’intensa fase di playtest : uscita vicina? : Sembra che Insomniac Games stia iniziando a tirare le somme di Spider-Man PS4: sui rispettivi account Twitter personali, infatti, alcuni sviluppatori del team al lavoro sulla prossima esclusiva Sony hanno sviscerato qualche opinione dopo aver provato una nuova e intensa build di gioco. Spider-Man PS4 è infatti entrato in fase di playtest, ciò significa che almeno una corposa parte del gioco è conclusa e che quindi, molto, preso, avremo nuove ...

Spider-Man : Miles Morales avrà un ruolo molto più importante del previsto : Forse non tutti lo sapranno ma Spider-Man non è sempre necessariamente sinonimo di Peter Parker. Nei fumetti uno degli alter ego più importanti dell'Arrampicamuri è sicuramente Miles Morales, un personaggio che a quanto pare avrà un ruolo più importante del previsto all'interno dello Spider-Man di Insomniac Games.Il creative director del progetto, Bryan Intihar, ha parlato di questo e di altri argomenti all'interno dell'ultimo numero di Games e ...

Marvel's Spider-Man : il director di Rise of the Tomb Raider si unisce a Insomniac Games : Novità piuttosto interessanti per Insomniac Games e ovviamente per il futuro di Marvel's Spider-Man, nuovo progetto della software house che per l'Uomo Ragno potrebbe rappresentare ciò che la serie Arkham ha rappresentato per Batman. La speranza dei fan dell'Arrampicamuri è inevitabilmente questa e la realizzazione di un ottimo gioco passa anche attraverso la formazione di un team di assoluta qualità. Il titolo in uscita in esclusiva su PS4 nel ...

Spider-Man PS4 acquista un nuovo design director - ecco chi è : C'è una new entry in casa Insomniac Games, alla direzione di Spider-Man PS4: a partire dal 1 gennaio, il team si prepara infatti ad accogliere un noto game director per dirigere la divisione dedicata al design per l'attesa esclusiva Sony che avrà per protagonista il celebre supereroe della Marvel. Parliamo di Brian Horton, che ha già prestato onorato servizio presso Crystal Dynamics come Game director di Rise of the Tomb Raider: Horton ha ...