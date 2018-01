Spal Inter Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario | risultato

Probabili formazioni/ Spal Inter : quote - le ultime novità live (Serie A 22^ giornata) : Probabili formazioni Spal Inter: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti in campo al Mazza. I nerazzurri cercano riscatto nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 00:55:00 GMT)

SpalLETTI - INTER/ "Pastore? E' importante - tiene unito il gregge. Spal? Dobbiamo vincere" : SPALLETTI, INTER: l'allenatore nerazzurro alla vigilia dell'impegno contro la Spal apre all'arrivo di Pastore con una battuta. Ma tutti i suoi pensieri sono sulla sfida di domani...(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 19:02:00 GMT)

Serie A - Spal-Inter : i convocati di Luciano Spalletti 27-01-2018 : Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha diramato la seguente lista dei convocati per la partita di domani alle ore 12.30 contro la SPAL. E’ stato diffuso l’elenco dei convocati dell’Inter di Luciano Spalletti. Sono 23 i giocatori che prenderanno parte alla trasferta contro la SPAL allo stadio ”Paolo Mazza” di Ferrara. La partita è in programma per Domenica 28 Gennaio alle ore 12.30. Sarà Piero Giacomelli l’arbitro designato. Il ...

Inter - Spalletti : 'Torniamo a vincere. Pastore? Un gran giocatore'. Convocato Rafinha : 'Dopo aver trovato il pareggio con la Roma, ci siamo accontentati e non mi è piaciuto. Siamo nelle condizioni di dover fare assolutamente dei risultati per raggiungere l'obbiettivo, non ci si può ...

Serie A - Inter; Spalletti : ”Sono fiducioso. Vedo applicazione e maturazione nel percorso che stiamo facendo” : L’allenatore dell’Inter ha presentato in conferenza stampa la sfida tra i Nerazzurri e la SPAL, valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Serve solo una vittoria, non ci sono alternative per l’Inter nel match con la SPAL. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per continuare a sperare nella qualificazione al prossima Champions League, un eventuale passo falso infatti permetterebbe alla Roma di raggiungerli. La ...

Inter : Spalletti "Ramires?Conta chi c'è" : ANSA, - MILANO, 27 GEN - "Ramires? E' un mercato difficile, per qualsiasi società. Ci sono limiti e barriere che non si possono superare. Bisogna utilizzare bene il materiale a disposizione e noi di ...

Inter - Spalletti : 'Pastore? Buono per tenere unito il gregge' : MILANO - ' Pastore? È un grande calciatore. Non vado a Interferire nelle trattative di mercato. Ne abbiamo parlato, ma abbiamo parlato anche di altre situazioni ': lo dice il tecnico dell'Inter ...

Inter : Spalletti - ritroviamo la vittoria : (ANSA) - MILANO, 27 GEN - "Abbiamo bisogno di questi tre punti, i giocatori avvertono questa necessità più di me. Il nome dell'avversario conta relativamente, dobbiamo tornare a vincere". Lo dice l'...

Spal-Inter - Spalletti : “Il mio futuro è all’Inter. Dalbert? Non lo manderemo via. Pastore? E’ uno che…” : Spal-Inter, Spalletti: “Il mio futuro è all’Inter. Dalbert? Non lo manderemo via. Pastore? E’ uno che…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Spal-Inter, Spalletti- Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Spal e Inter. Uno sguardo al campo e uno al mercato. Il tecnico ha confermato la sua ...

Spalletti : "Dopo l'Inter? La Nazionale" : "Ambisco alla nazionale anch'io, non ora ma quando avrò fatto il mio periodo all'Inter". Sono le parole dell'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti. "Quindi debbo fare risultati e per farli devo far ...

Inter - Spalletti : "Ho fiducia in questa Inter. Rafinha e Lopez già pronti" : Luciano Spalletti vuole risultati subito, la vittoria manca da quasi due mesi ma l'allenatore toscano non perde la fiducia nella sua Inter: "La fiducia è contagiosa, così come la sfiducia. Ho visto ...

Inter - Spalletti svela tutto : il ‘caso’ Ramires - Pastore - la situazione Nagatomo e la condizione di Rafinha : Conferenza di vigilia per Luciano Spalletti. L’Inter domani sarà impegnata nel lunch match con la Spal. I nerazzurri non vincono da molto, troppo tempo e per rimanere aggrappati al treno Champions non possono fallire. Queste le dichiarazioni del tecnico di Certaldo: “Abbiamo bisogno di questi punti e i giocatori ne avvertono l’esigenza più di me, a prescindere dal nome dei nostri avversari. I gol dei centrocampisti? Stiamo ...

Inter - Spalletti pronto per il rush finale di mercato : tutte le trattative : L’Inter è una delle squadre che si sta muovendo maggiormente in questa sessione di calciomercato molto sterile. Il dirigente nerazzurro Sabatini ha messo a segno i colpi Lisandro Lopez e Rafinha, ma è ancora ben lontano dall’aver completato la sua missione invernale. Ancora un colpo in canna per l’Inter, forse anche due. Di certo si cerca un uomo che possa agire sulla trequarti, con Pastore che resta il sogno primario per ...

