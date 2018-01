Spal-Inter 1-1 | pagelle | voti e highlights 22^ giornata | all’autorete di Vicari risponde

Serie A - Spal-Inter 1-1 : Paloschi beffa Spalletti al 90' : Cronaca e tabellino di Spal-Inter Il primo tempo dell'Inter si riassume in un'occasione per Candreva e in un liscio di Skriniar dal limite dell'area. Nessun accanimento per il gesto (capita) del ...

Pagelle Spal-Inter 1-1 : Vicari protagonista negativo - invisibile Candreva : 1/11 LaPresse/Massimo Paolone ...

Inter inguardabile a Ferrara : pareggio meritato dalla Spal - Spalletti avrà molto da lavorare! : 1/11 LaPresse/Massimo Paolone ...

Serie A - 22.ma giornata : Spal-Inter 1-1 : 14.25 Rimonta Spal al 90' nel lunch match del 22° turno: Inter fermata sull'1-1.I nerazzurri non vincono dal 3 dicembre. Succede poco nel 1° tempo,con i padroni di casa che imbrigliano agevolmente i nerazzurri, pericolosi solo in un'occasione con Candreva (14'), il cui destro in area viene respinto coi piedi da Meret.Inter avanti in avvio ripresa (47') complice il maldestro autogol di Vicari su cross di Cancelo.Meret vola su Vecino e Brozovic, ...

Diretta/ Spal Inter (risultato live 0-1) info streaming video e tv : grande occasione per Paloschi : Diretta Spal Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match allo stadio Mazza di Ferrara per la 22^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 14:03:00 GMT)

DIRETTA/ Spal Inter (risultato live 0-1) info streaming video e tv : autogol di Vicari : DIRETTA Spal Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match allo stadio Mazza di Ferrara per la 22^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 13:39:00 GMT)

DIRETTA/ Spal Inter - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : poche emozioni : DIRETTA Spal Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, risultato: trasferta difficile per gli uomini di Spalletti.

Spal-Inter - l’autogol di Vicari è clamoroso : VIDEO : Spal-Inter è stata sbloccata, suo malgrado, dal difensore della squadra di casa Vicari. Il centrale di Semplici è stato protagonista di una gaffe davvero clamorosa. Un cross apparentemente innocuo dalla sinistra, ha spaventato Vicari che è intervenuto in maniera goffa con il piede destro in allungo. Il pallone deviato dal centrale spallino però, si è indirizzato all’angolino andando a battere l’incolpevole Meret e portando dunque ...

Pagelle/ Spal Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 22^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Spal Inter: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori che sono in scesi in campo allo stadio Mazza per la ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 13:23:00 GMT)

Diretta/ Spal Inter (risultato live 0-0) info streaming video e tv : intervallo : Diretta Spal Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match allo stadio Mazza di Ferrara per la 22^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 13:13:00 GMT)

DIRETTA/ Spal Inter (risultato live 0-0) info streaming video e tv : poche emozioni : DIRETTA Spal Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match allo stadio Mazza di Ferrara per la 22^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:55:00 GMT)

Risultato Spal-Inter LIVE in tempo reale : le formazioni ufficiali : Notizie sul tema Calciomercato Inter, Pastore chiama i nerazzurri: 'Sono stato sette anni al PSG, sono abbastanza' Dove vedere Spal-Inter in diretta tv e streaming Inter-Spal probabili formazioni: ...

Diretta/ Spal Inter - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : buon ritmo all'inizio : Diretta Spal Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, risultato: trasferta difficile per gli uomini di Spalletti.

Spal-Inter 0-0 La Diretta Spalletti vuole tornare a vincere : La SPAL, terzultima solitaria in classifica dopo il pur buon pareggio rimediato a Udine, ospita nell'anticipo domenicale delle ore 12.30 l'Inter, reduce dal controverso 1-1 casalingo del posticipo di ...