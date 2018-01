Sondaggi | M5s ai massimi da luglio Pd al 21 | 8% e con soli 5 seggi uninominali certi

Luigi Di Maio - il Sondaggio che lo demolisce : sorpresa alle urne - perché hanno paura di votare M5s : Secondo tutti i sondaggi il Movimento 5 Stelle è il primo partito d'Italia, anche grazie al suicidio del Pd che continua ad auto-sabotarsi. Sulla scalata , difficile, del candidato premier Luigi Di ...

Sondaggi - M5s al 29 - 3% ed è il partito più amato dagli operai. Il Pd sotto quota 23 ‘salvato’ da over 65. Centrodestra al 36 - 3 : Il Movimento Cinque Stelle supera il 29 per cento e si prende la classe operaia. Il Pd crolla sotto quota 23, il Centrodestra cresce ancora trainato da Forza Italia, vicino ormai al 17%. L’ultima fotografia scattata dai Sondaggi Ipsos per il Corriere della Sera conferma le tendenze delle ultime settimane. Il M5s guadagna lo 0,6 per cento dei voti schizzando al 29,3. È di gran lunga primo partito. Ma la distanza con il Centrodestra resta ...

Sondaggi ELEZIONI 2018/ M5s primo partito “senza numeri” : Di Maio è pronto alle Larghe Intese? : SONDAGGI elettorali politici, intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: ultime notizie e analisi, M5s primo partito ma senza maggioranza. Che fare? Di Maio tra Larghe intese e opposizione(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 03:13:00 GMT)

Sondaggi - centrodestra cresce grazie a Forza Italia e alla quarta gamba voluta da Berlusconi. M5s primo partito : A poco più di un mese dalle elezioni politiche la coalizione di centrodestra è lo schieramento che ottiene più preferenze ed è in costante crescita. Un effetto dovuto soprattutto a Forza Italia e al listino Noi con l’Italia, la quarta gamba voluta proprio da Silvio Berlusconi. Questo è il quadro che mostrano sia il Sondaggio di Index Research per Piazza Pulita di La 7 che quello di Tecné per la trasmissione di Canale 5 Matrix. Per le ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Giovani al voto - avanti populismi : M5s e Lega ‘sfondano’ : Sondaggi politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, centrodestra al 37% ma cala la Lega di Salvini. Di Maio non stacca il Pd, Renzi "crolla" sotto il 23%(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:55:00 GMT)

Sondaggio Swg : centrodestra cala ma resta in testa - recupera il Pd - cresce il M5s : Il centrodestra cala leggermente , -0,5, ma resta saldamente in testa con il 36,7 per cento dei consensi, recupera qualcosa il Pd e sale il Movimento 5 stelle . Mentre gli indecisi sono al 37,3 per ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Proporzionale : M5s al 27% - Renzi crolla sotto il 23% : Sondaggi politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, centrodestra al 37% ma cala la Lega di Salvini. Di Maio non stacca il Pd, Renzi "crolla" sotto il 23%(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:35:00 GMT)

M5S - i Sondaggisti suonano l'allarme : molti elettori votano Grillo - non Di Maio : Il cambio di guida politica è un passaggio tutt'altro che formale. Significa mettere da parte l'anima "movimentista", incarnata dal fondatore, per indossare l'abito "istituzionale" voluto da Luigi Di ...

Luigi Di Maio - Alessandra Ghisleri e i Sondaggi sul nuovo M5s : 'Quanti voti perde senza Grillo' : Quanto costerà a Luigi Di Maio il 'disimpegno' di Beppe Grillo dal Movimento 5 Stelle ? La scelta del fondatore e leader morale, a pochissime settimane dalle urne, ha dato il là alle previsioni dei ...

Sondaggi Elezioni 2018/ M5s primo partito senza maggioranza : cosa fare? "Rimanga all'opposizione" : Sondaggi politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, centrodestra al 37% ma cala la Lega di Salvini. Di Maio non stacca Pd.

Sondaggi ELEZIONI 2018/ Regionali Lazio : Zingaretti ‘choc’ - indietro a M5s e centrodestra! : SONDAGGI elettorali politici, intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: niente maggioranza il 4 marzo? Gentiloni leader, Regionali Lazio con Zingaretti indietro secondo SONDAGGIo Piepoli(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 09:35:00 GMT)

Sondaggi Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : M5s primo partito - cresce Forza Italia - Pd in caduta libera : Sondaggi Politici Elettorali, Intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: voto maggioritario, centrodestra al 39%. Fiducia Leader, Gentiloni su Renzi.

Sondaggi - centrodestra sopra il 35% con il primato di credibilità. M5s unico argine. Il Pd crolla al 22 - 3% insieme a Renzi : Il centrodestra conquista gli elettori sui principali temi della campagna elettorale – economia, tasse, sicurezza e immigrazione – e si conferma la coalizione in testa alle intenzioni di voto. Per il Sondaggio realizzato da Ixè per l’Huffington la somma di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e la quarta gamba (Noi con l’Italia – Udc) arriva al 35,7%, conquistando 299 seggi alla Camera e 153 al Senato. ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Cosa votano i giovani? Di Maio (M5s) e Renzi (Pd) al top - male il centrodestra : Sondaggi Elezioni 2018, dati politici ed elettorali: Cosa votano i giovani oggi? Pd, M5s con i propri leader convincono, il centrodestra va invece ko sulle fasce giovani(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 17:58:00 GMT)