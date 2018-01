Sondaggi Ipsos 27 gennaio 2018

: RT @notiveri: #Sondaggi. La classe operaia abbandona la sinistra e vota M5s: Oltre ad avere la fiducia dei giovani, il M5s “scippa” alla si… - chiara41008962 : RT @notiveri: #Sondaggi. La classe operaia abbandona la sinistra e vota M5s: Oltre ad avere la fiducia dei giovani, il M5s “scippa” alla si… - xbici : Sondaggi elettorali Ipsos: M5S quasi al 30%, Pd sotto il 23% - CarducciPiero : RT @notiveri: #Sondaggi. La classe operaia abbandona la sinistra e vota M5s: Oltre ad avere la fiducia dei giovani, il M5s “scippa” alla si… - giuspeali : RT @notiveri: #Sondaggi. La classe operaia abbandona la sinistra e vota M5s: Oltre ad avere la fiducia dei giovani, il M5s “scippa” alla si… - destradipopolo : #SONDAGGI DEMOS E IPSOS: #M5S PRIMO PARTITO MA NON BASTA, CALO #PD, AVANZA #FORZAITALIA, SCENDE LA #Lega… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 28 gennaio 2018) Gli ultimipolitici VIDEO, aggiornati al 27, li fornisce l’istituto di ricerca #Italia. L’amministratore delegato di, Nando Pagnoncelli, scrive un lungo articolo sul Corriere della Sera dove conferma sostanzialmente le percentuali delle varie forze politiche rispetto a dieci giorni fa. M5S resta sempre saldamente prima forza politica, staccando di molto il Pd di Matteo Renzi. Nel centrodestra è sempre Silvio Berlusconi a farla da padrone, con la sua Forza Italia in netto vantaggio sulla Lega di Matteo Salvini. Non pervenuto in questi #il risultato di Liberi e Uguali, così come quello delle altre compagini politiche minori. Pagnoncelli, infatti, in questo caso decide di prendere in considerazione altre variabili elettorali, come l’eta' o l’estrazione sociale del corpo elettorale. Ma vediamo tutti i numeri.: le ...