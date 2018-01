Smartphone a scuola | rimane la responsabilità!

Smartphone a scuola - Novara : 'Fondamentale tenere conto dell'età' - : Il pedagogista, ospite di Sky TG24 su Facebook Live, commenta il decalogo del Miur sulle nuove tecnologie in classe e avverte: "Nell'infanzia non servono e possono essere dannose". E ricorda: "Per un ...

Smartphone a scuola - bisogna imparare quando non usarlo : «Il punto non è Smartphone a scuola sì o no, che è una discussione sterile, da bar, ma a chi, come e quando va fatto usare uno Smartphone in ambito scolastico. E vale per tutte le tecnologie». Maria Ranieri insegna tecnologie per l’educazione all’Università di Firenze ed è vicepresidente dell’associazione italiana di educazione ai media e alla comunicazione, anche dai gruppi di studio di cui fa parte sono arrivati gli input che hanno portato ...

Il Miur presenta il decalogo per l'uso dello Smartphone a scuola - : Il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, ha presentato, in occasione della tre giorni sull'innovazione tecnologica 'Futura' a Bologna, il nuovo strumento che punta a regolamentare al meglio l'uso ...

SCUOLA/ Smartphone in classe - lasciamolo spento per conoscere davvero la realtà : Lo Smartphone? Lasciatelo spento, almeno qui, in classe, almeno adesso. Mica per paura, anzi: per conoscere di più la realtà. Senza inganno. CORRADO BAGNOLI(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 06:09:00 GMT)SCUOLA/ Individualisti, insensibili e senza inventiva: i danni della "seduzione digitale", di A. FrigerioSCUOLA/ Un prof: dove ha ragione e dove sbaglia la Fedeli sullo Smartphone in classe, di G. Mereghetti

Addio Smartphone a scuola in Francia - la legge dal prossimo anno : in Italia? : Verso il divieto degli smartphone a scuola in Francia, questa la decisione presa dal Ministro dell'Istruzione locale per limitare la dipendenza dei pre-adolescenti dai propri apparecchi cellulari. Secondo quanto riportato da 'IlPost', dall'anno scolastico 2018/19, quello prossimo insomma, gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado (elementari e medie, per intenderci) non potranno usufruire degli smartphone, nemmeno durante ...

Smartphone a scuola - tra divieti e proposte didattiche : che ne pensi? - : La Francia ha annunciato che da gennaio sarà vietato l'uso del telefono in classe, mentre in Italia, dove il divieto esiste già dal 2007, il ministro Fedeli ha aperto nei mesi scorsi alla possibilità ...