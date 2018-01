Slittino | Pavlichenko centra il tris stagionale a Sigulda | Fischnaller fuori dalla top ten

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : Semen Pavlichenko vince ed è campione d’Europa davanti a Loch e Repilov : Il russo Semen Pavlichenko vince la tappa di Sigulda della Coppa del Mondo di Slittino 2018 , valida anche come campionato europeo. Il russo chiude la sua prova con il tempo complessivo di 1:36.758 e vince la medaglia d’oro, staccando il tedesco Felix Loch di appena 11 millesimi, mentre completa il podio il secondo russo, Roman Repilov a 112 millesimi. Pavlichenko aveva fatto segnare il miglior tempo nella prima discesa in 48.271, ma nella ...

Slittino - Coppa del Mondo 2017-2018 : la neve condiziona la pista di Igls. Vince Pavlichenko - Dominik Fischnaller da primo a sesto : Vincono Semen Pavlichenko e la neve nella prima tappa di Coppa del Mondo per quanto riguarda lo Slittino singolo maschile. Sul catino di Igls infatti il maltempo ha condizionato, e non poco, lo stato della pista, rallentandola davvero tanto e rendendo durissimo il lavoro di coloro che preparano le slitte. Il russo, campione del Mondo due anni fa, ne ha approfittato al meglio centrando la sesta vittoria in carriera nel massimo circuito ...