Slittino femminile | Italia sul podio dopo 13 anni | Robatscher terza a Sigulda

Slittino femminile - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : Summer Britcher sorprende Geisenberger. Robatscher dodicesima : Se la pratica non è chiusa, ormai le manca davvero poco. Natalie Geisenberger si avvicina sempre di più alla sesta Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale consecutiva. La teutonica però è stata sorpresa nella penultima tappa del massimo circuito internazionale: sul catino norvegese di Lillehammer, infatti, ad imporsi in rimonta è la statunitense Summer Britcher. Eccezionale la seconda run dell’americana sul ghiaccio scandinavo: ...

Slittino femminile - Coppa del Mondo Oberhof 2018 : Dajana Eitberger beffa Geisenberger - Robatscher undicesima : E’ sempre Germania sul catino di casa di Oberhof per la terzultima tappa della Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. A sorpresa, nella gara femminile, però non vince la grande favorita Natalie Geisenberger: la campionessa di tutto è costretta ad arrendersi alla connazionale Dajana Eitberger, autrice di una prova davvero strepitosa. A completare il trionfo delle beniamine di casa ci pensa la veterana Tatjana Huefner, con una ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : tripletta teutonica a Koenigssee nel singolo femminile. Vince Geisenberger - ottava Voetter : E sono due su due. Due gare oggi, due triplette tedesche sul catino di Koenigssee per la prima tappa della Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale di questo 2018. Dopo il doppio tocca al singolo femminile far esultare il pubblico di casa: a trionfare, neanche a dirlo, è la solita Natalie Geisenberger che domina entrambe le run e si avvicina a chiudere la pratica anche in chiave vittoria finale. Buone notizie anche in casa italiana, con ...

Slittino femminile - Coppa del Mondo Lake Placid 2017 : Natalie Geisenberger vince sulle canadesi Gough e McRae e allunga in classifica - settima la nostra Robatscher : A Lake Placid si è corso il sesto appuntamento della Coppa del Mondo di Slittino femminile 2017/18 e la vittoria è andata a Natalie Geisenberger, sempre più leader della classifica iridata . La tedesca, infatti, ha chiuso con il tempo complessivo di 1:28.211 ...

Slittino femminile - Coppa del Mondo 2017-2018 : a Calgary la veterana Huefner sorprende Gough e Geisenberger : E’ una trentaquattrenne che scende come un razzo a trionfare nello Slittino femminile nella tappa di Coppa del Mondo svoltasi nella notte italiana in quel di Calgary. Sul catino canadese a imporsi è infatti Tatjana Huefner, tedesca campionessa olimpica proprio nella terra della Foglia d’Acero, ma a Vancouver, nel 2010. Continuano ad aggiornarsi le statistiche della veterana teutonica: sono 52 vittorie nel massimo circuito ...

Slittino femminile - Coppa del Mondo 2017-2018 : Natalie Geisenberger mostruosa ad Altenberg - ottava una super Sandra Robatscher : Altro giro, altra vittoria. Natalie Geisenberger non finisce di stupire e continua a dominare nella Coppa del Mondo di Slittino femminile. Arriva la terza vittoria in quattro gare: tralasciando la sprint di Winterberg, nelle gare classiche c’è stata una sola vincitrice. Anche ad Altenberg, sempre in terra madre, non cambia la musica: il fenomeno di Monaco di Baviera sbaraglia la concorrenza con l’ennesima prova strepitosa e di gran ...

Slittino femminile - Coppa del Mondo 2017-2018 : dominio assoluto per Natalie Geisenberger a Winterberg - eccellente nona Sandra Robatscher : Due su due. Natalie Geisenberger non lascia davvero spazio alle avversarie nella Coppa del Mondo di Slittino artificiale al femminile: la teutonica dopo aver vinto all’esordio ad Igls è anche profeta in patria in quel di Winterberg. Si aggiorna ancora il palmares della Cannibale di questo lustro: sono 62 vittorie nel massimo circuito internazionale, 106 i podi. Arriva il sesto successo nel singolo sul catino casalingo, uno dei più amati ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 25 novembre : Italia aggrappata a Fischnaller nello Slittino - prende il via la combinata nordica da Ruka - torna lo sci alpino con il gigante femminile a Killington. Che giornata! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport Invernali del 25 novembre 2017. Si preannuncia una giornata intensissima tra neve e ghiaccio: tutte le discipline scendono in campo. Si incomincia già in mattinata con la combinata nordica da Ruka, poi l’imperdibile slittino da Wintenberg con l’Italia che si aggrappa a Dominik Fischnaller e al doppio. A pranzo lo sci di fondo, poi nel pomeriggio tocca allo sci alpino in ...

Slittino femminile - Coppa del Mondo 2017-2018 : Natalie Geisenberger riparte con una vittoria. Splendida sesta Andrea Voetter : Si apre con la gara del singolo femminile la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. In quel di Igls è andato in scena l’ennesimo capitolo del dominio di Natalie Geisenberger: la campionessa olimpica in carica e detentrice della sfera di cristallo si è messa in tasca la 37ma vittoria nel massimo circuito internazionale. Gioie non solo per la Germania, che timbra un tris sul podio: anche la pattuglia azzurra può esultare con ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2017 : Nina Zoeggeler subito qualificata nel singolo femminile! : A Igls la Coppa del Mondo di Slittino si è aperta con le prove di Nation Cup, qualificanti per le gare in programma domani e domenica nella località austriaca. Nel singolo femminile hanno staccato il pass ben quattro azzurre. Andrea Voetter ha ottenuto il miglior tempo assoluto in 40″688, precedendo di 4 centesimi la tedesca Jessica Tiebel. Bene anche Sandra Robatscher, sesta a 0.157 dalla compagna di squadra. La notizia più interessante ...

Slittino - Coppa del Mondo 2017-2018 : le favorite del singolo femminile. Geisenberger contro tutte : Tutto pronto per la Coppa del Mondo di Slittino che scatterà nel week-end in quel di Igls. Sul budello austriaco situato ad Innsbruck si apriranno le danze sabato con le prove di doppio e singolo femminile. Andiamo a scoprire le favorite in chiave vittoria della sfera di cristallo per quanto riguarda le donne. Sfida che sembra essere chiusa in partenza. Natalie Geisenberger in quest’ultimo periodo ha lasciato soltanto le briciole alle ...