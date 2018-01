Slalom gigante Garmisch Streaming video e diretta tv | orario | risultato live Coppa del

Slalom gigante Lenzerheide/ Streaming video e diretta tv - risultato live. Storico (Coppa del Mondo sci donne) : diretta gigante Lenzerheide Streaming video e tv: orario, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci, tra le favorite ci sono anche le azzurre(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 08:52:00 GMT)

Diretta/ Slalom gigante Plan de Corones : vince la Rebensburg - la Bassino quarta : è stata una liberazione : Diretta Slalom gigante femminile Plan de Corones, info streaming video e tv. Occhi puntati su Federica Brignone, vincitrice in carica sull'Erta: Goggia assente annunciata. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 16:35:00 GMT)

DIRETTA/ Slalom gigante Plan de Corones : vince la Rebensburg - Brignone terza. Occasione mancata Bassino! : DIRETTA Slalom gigante femminile Plan de Corones, info streaming video e tv. Occhi puntati su Federica Brignone, vincitrice in carica sull'Erta: Goggia assente annunciata. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:00:00 GMT)

Slalom gigante - seconda l'azzurra Bassino nella prima manche a Plan de Corones : A sorpresa la norvegese Raghnild Mowinckel, mai un podio in questa disciplina, è al comando in 1.03.24 dopo la prima manche dello Slalom gigante di Kronplatz valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Subito alle sue spalle in 1.03.32 c'è l'azzurra Marta Bassino mentre terza è al tedesca Viktoria Rebensburg in 1.03.33. Per l'Italia, dopo la prova delle prime trenta migliori ...

Coppa del mondo sci Plan de Corones 2018 diretta tv : orari Slalom gigante Video : Se non si ha la possibilità di seguire l'evento sportivo dal televisore, si può optare per lo streaming sul sito raiplay.it oppure via mobile tramite l'app Rai Play scaricabile da device compatibili ...

Coppa del mondo sci Plan de Corones 2018 diretta tv : orari Slalom gigante Video : Il calendario di Coppa del mondo di #sci femminile 2018 prevede come prossima gara lo slalom gigante di Plan de Corones, in programma martedì 23 gennaio. Cresce a dismisura l'attenzione nei confronti della squadra italiana di #Sci Alpino, dopo lo straordinario exploit registrato nella discesa libera di Bad, in Austria, dove Sofia Goggia ha preceduto le connazionali Federica Brignone e Nadia Franchini. Un risultato storico, se si pensa che ...