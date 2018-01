Slalom gigante Garmisch Streaming video e diretta tv | Muffat Jeandet subito in testa!

Diretta/ Slalom gigante Plan de Corones - streaming video e tv : Meillard subito in testa! : Diretta Slalom gigante femminile Plan de Corones , info streaming video e tv. Occhi puntati su Federica Brignone, vincitrice in carica sull'Erta: Goggia assente annunciata. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:17:00 GMT)

Slalom gigante - seconda l'azzurra Bassino nella prima manche a Plan de Corones : A sorpresa la norvegese Raghnild Mowinckel, mai un podio in questa disciplina, è al comando in 1.03.24 dopo la prima manche dello Slalom gigante di Kronplatz valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Subito alle sue spalle in 1.03.32 c'è l'azzurra Marta Bassino mentre terza è al tedesca Viktoria Rebensburg in 1.03.33. Per l'Italia, dopo la prova delle prime trenta migliori ...