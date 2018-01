Silvio Berlusconi piazza Adriano Galliani in Senato

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi litigano ancora sulla legge Fornero : La legge Fornero sulle pensioni fa litigare di nuovo Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, alleati alle prossime elezioni politiche del 4 marzo.A innescare la miccia è un'intervista al Sole 24 ore del Cavaliere, che fa intendere di non volere cancellare la legge Fornero come invece vorrebbe fare il segretario della Lega Nord. Anticipare l'accesso alla pensione rispetto ai 67 anni attualmente previsti sarà possibile, con un governo di ...

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini litigano per la Fornero : 'Al Cav dico patti chiari e amicizia lunga' : 'A Berlusconi dico patti chiari, amicizia lunga . Via la legge Fornero . È il primo punto del programma del centro-destra che abbiamo firmato tutti'. Va giù duro Matteo Salvini , replicando all'...

Silvio Berlusconi - l'avvertimento di Domenico Scilipoti : 'Alla fine mi candideranno in Forza Italia' : Stesso destino di Antonio Razzi , con cui ha condiviso fama e infamia di 'responsabili' e 'peones' della politica . Eppure Domenico Scilipoti ci crede ancora. Dopo aver salvato dalla sfiducia il ...

Silvio Berlusconi - scippo a Renzi : candida Rosi Pennino. Dal Pd a Forza Italia - è la ex moglie di Faraone : Lei si chiama Rosi Pennino , è una 'pasionaria' della politica in Sicilia, ha un , ex, marito eccellente e si candida con Forza Italia . La sorpresa è data dal fatto che la Pennino è una storica esponente del Pd palermitano e il suo ex marito è Davide ...

Silvio Berlusconi - ecco i candidati di Forza Italia : i supermanager Cannatelli e Galliani - il direttore Mulè : supermanager 'di famiglia', direttori, uomini di sport: Silvio Berlusconi torna al passato e ridisegna una Forza Italia a sua immagine e somiglianza. Dal 5 marzo avrà in Parlamento un , nutrito, ...

Silvio Berlusconi - Fedele Confalonieri : 'Con Matteo Renzi è lui il futuro' : Il presidente di Mediaset, da sempre Berlusconiano, in passato ha ammesso di ammirare molto Matteo Renzi ma ora precisa che l'intelligenza in politica s'è fermata a Ciriaco De Mita e Bettino Craxi. ...

Elezioni in Lazio : Silvio Berlusconi chiude la partita e candida Stefano Parisi. Caos liste per le politiche : Il leader della Lega plaude alla politica protezionistica del presidente americano, il leader di Forza Italia si schiera con la Merkel parlando ci 'danno per l'economia, anche americana'. Ma, prima ...

Silvio Berlusconi - il diktat : 'Adriano Galliani ministro dello Sport' : Adriano Galliani sarà in lista per Forza Italia: dopo l'addio al Milan, Silvio Berlusconi ha lungamente insistito per il suo approdo in politica. E non solo. Perché al grido di 'voglio novità e voglio rinnovamento', il Cavaliere sarebbe andato anche oltre. 'Galliani? Sarà il nostro ministro dello Sport ': più che un'idea, un diktat, ...

Silvio Berlusconi - ELEZIONI 2018/ "Tajani premier" : e intanto si allontana data sentenza Ue su incandidabilità : SILVIO BERLUSCONI sulle ELEZIONI 2018: "Tajani premier bellissima scelta". Regionali Lazio: scelto Stefano Parisi come candidato del centrodestra.

Silvio Berlusconi - Stefano Parisi ha detto sì : 'Accetto la candidatura a governatore del Lazio' : Dopo lunghissime discussioni e continue trattative, il centrodestra ha annunciato chi sarà il candidato che correrà per la presidenza della Regione Lazio : si tratta dell'imprenditore Stefano Parisi , ...

Silvio Berlusconi - la sorpresa sul premier : 'Tajani sarebbe bellissimo - ma abbiamo due nomi pronti' : ' Antonio Tajani premier? sarebbe bello, ma...'. Silvio Berlusconi , intervistato da Rtl 102.5 , svela i piani per Palazzo Chigi e cala il doppio asso. Il nome del presidente del Parlamento europeo ...

Laura Boldrini alza il ditino : 'Silvio Berlusconi non deve parlare di donne' : 'Sono single'. A Un giorno da pecora su Radiodue Laura Boldrini entra in modalità campagna elettorale e racconta dettagli privati, come si confà alla più classica 'operazione simpatia'. La Presidenta ...

L'endorsement di Silvio Berlusconi : "Antonio Tajani premier sarebbe una bellissima scelta" : Endorsement di Silvio Berlusconi in favore di Antonio Tajani. A Rtl 102.5, Berlusconi ha parlato dell'ipotesi di Tajani alla presidenza del Consiglio e ha speso parole chiare: "Io non ho ambizioni politiche, voglio vincere e scegliere il premier e la squadra di governo con i miei alleati. Se fosse possibile avere Tajani sarebbe una bellissima scelta, molto stimata a livello europeo, certo sarebbe una perdita per l'Italia a livello Ue", ha ...