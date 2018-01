Sherlock 4 | in prima tv free su Paramount Channel le nuove avventure del moderno Holmes

: RT @ParamountItalia: Torna #Sherlock e non è più un gioco. La quarta stagione, stasera alle 21.10 in prima TV assoluta su Paramount Channel… - _IronHannigram_ : RT @ParamountItalia: Torna #Sherlock e non è più un gioco. La quarta stagione, stasera alle 21.10 in prima TV assoluta su Paramount Channel… - MyHeroesBTR : RT @ParamountItalia: Torna #Sherlock e non è più un gioco. La quarta stagione, stasera alle 21.10 in prima TV assoluta su Paramount Channel… - monetslilies : RT @ParamountItalia: Torna #Sherlock e non è più un gioco. La quarta stagione, stasera alle 21.10 in prima TV assoluta su Paramount Channel… - ValeriaColibri : RT @ParamountItalia: Torna #Sherlock e non è più un gioco. La quarta stagione, stasera alle 21.10 in prima TV assoluta su Paramount Channel… - FrancescaTalozz : RT @ParamountItalia: Torna #Sherlock e non è più un gioco. La quarta stagione, stasera alle 21.10 in prima TV assoluta su Paramount Channel… -

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di domenica 28 gennaio 2018)Circa un anno fa avevamo visto e recensito per voi la quarta stagione di, che debuttò su Netflix ad inizio 2017. Oggi – domenica 28 gennaio 2018 – quegli episodi della serie inglese liberamente ispirata ai romanzi di Arthur Conan Doyle saranno trasmessi finalmente in chiaro, sua partire dalle 21.10.4: dal 28 gennaio 2018 alle 21.10 suTre prime serate per altrettanti lunghi episodi di circa novanta minuto ciascuno, film che avranno ancora una volta per protagonisti Benedict Cumberbatch nei panni di Mr.e Martinman in quelli del suo braccio destro, John Watson, ora anche padre. I due saranno impegnati inindagini, che condiranno con il consueto humor ma calati stavolta in atmosfere più dark che mai.4: le new entry Anche per la quarta annata resta confermato il cast fisso, con i ...