SHAMELESS - Episodio 8x12 | Sleepwalking - Finale di stagione! Promo sottotitolati in

SHAMELESS - "A Gallagher Pedicure". Recensione episodio 8x11 : episodio divertente e "alla vecchia maniera". Lo pensate anche voi?Attenzione: Spoiler!L'istinto di sopravvivenza dei Gallagher è tornato a farsi vivo con prepotenza in questo episodio. E ne sentivamo la mancanza, a dire il vero.Il "pedicure" del titolo era riferito a Debbie e al suo incidente sul lavoro che le ha compromesso tre dita del piede. Questo problema mostra la realtà americana, ossia il fatto che solo chi ha i soldi può essere ...

SHAMELESS 8 ci sarà dopo lo struggente finale della settima stagione su Italia2 : anticipazioni ultimo episodio 23 gennaio : Shameless 8 ci sarà e presto andrà in onda anche in Italia su Mediaset Premium. Con questa notizia sicuramente i fan della serie questa sera affronteranno più serenamente il finale della settima stagione in onda oggi, 23 gennaio, su Italia2 in seconda serata. Con un episodio a settimana, la rete ha tenuto compagnia al pubblico e i fan dei Gallagher che avranno modo di chiudere in bellezza una delle stagioni più intense. Requiem for a slut, ...

SHAMELESS - Episodio 8x11 : A Gallagher Pedicure - Immagini promozionali e promo sottotitolato in italiano! : Debbie ci fa preoccupare! Ecco le anticipazioni.Attenzione: Spoiler!Ian viene acclamato come "Gesù Gay" e ai suoi discorsi assiste un pubblico enorme, ma questa popolarità improvvisa provoca qualche tensione.Lip è addolorato per la morte del Professor Youens e conosce Tabitha, la figlia; ha un crollo emotivo e magari questo spuò spingerlo a prendere un'altra direzione nella vita.Fiona si mostra estremamente generosa donando il suo appartamento, ...

SHAMELESS - "Church of Gay Jesus". Recensione episodio 8x10 : Che ve ne è parso di questo episodio? Commentatelo con noi!Attenzione: Spoiler!Altro episodio denso di avvenimenti ed emozioni: SHAMELESS sta dando il meglio di sé mentre si avvicina al finale di stagione.Su tutti, questa settimana, Lip. Il ragazzo (come tutti noi spettatori) rimane sconvolto nell'apprendere che il Professor Youens è morto in carcere dopo una crisi per astinenza da alcool. Il suo corpo viene reclamato dal parente più prossimo: ...

SHAMELESS - Episodio 8x10 : Church of Gay Jesus - Immagini promozionali e promo sottotitolati in italiano! : Si avvicina il finale di stagione e SHAMELESS non ha ancora esaurito le sorprese e i colpi di scena.Attenzione: Spoiler!Frank incontra notevoli difficoltà mentre porta altri immigranti oltre il confine del Canada e rinuncia a questo affare.Ian diventa fonte di ispirazione per tanti ragazzi, ma anche per diversi sacerdoti e capeggia gruppi di protesta contro il bigottismo e l'omofobia.Lip continua a pensare agli altri e non a se stesso; inoltre, ...

SHAMELESS - "The Fugees". Recensione episodio 8x09 : Le avventure di Frank vi hanno divertito? E quello che è accaduto a Carl? Commentiamo insieme l'episodio!Attenzione: Spoiler!Con il passare degli episodi, i Gallagher migliorano e ritrovano la loro vera indole.E' il caso di Frank che mette fine al suo Import-Export oltre la frontiera del Canada dopo una serie di brutte avventure che, però, ci hanno divertito molto. Potrebbe fare il comico, ora che capisce che il suo posto è al di qua del confine ...

SHAMELESS 7 verso un doppio addio importante : anticipazioni penultimo episodio del 16 gennaio : Il ritorno di Monica e dei Gallavich sarà al centro di questi ultimi episodi di Shameless 7. La serie tv Showtime attualmente in onda negli Usa con l'ottava stagione e in Italia, in chiaro, con la settima su Italia2 torna in onda oggi, 9 gennaio, con un altro episodio ad un passo dal gran finale previsto per il 23 gennaio prossimo. In particolare, a tenerci compagnia nella seconda serata di oggi, a partire dalle 22.45 circa, ci sarà ...

SHAMELESS - Episodio 8x09 : The Fugees - Immagini promozionali e promo sottotitolato in italiano! : Le storie dei Gallagher cominciano a farsi interessanti, quindi vediamo cosa accadrà in questo nuovo Episodio.Attenzione: Spoiler!Frank, con l'aiuto del piccolo Liam, dà vita ad un nuovo affare: Import-Export Gallagher&Figlio, ossia un modo per fare soldi accompagnando gli emigrati illegali in Canada e acquistando lì i medicinali che negli States costano troppo.Fiona prende sul serio l'ipotesi di andare a vivere da sola, fa un giro turistico ...

SHAMELESS - "Frank's Northern Southern Express". Recensione episodio 8x08 : Riecco i Gallagher al completo nel nuovo episodio che segue la pausa natalizia. Attenzione: Spoiler!I Gallagher iniziano l'anno con un episodio interessante e diversi spunti originali, finalmente.Grande performance di Frank che si inventa un nuovo lavoro, anche se illegale, coinvolgendo il figlio piccolo, Liam, sempre più scaltro.Portare gli immigrati oltre il confine del Canada e comprare medicine per gli americani che ne hanno bisogno ...

SHAMELESS 7 verso l’epico finale con il ritorno di Monica e dei Gallavich : anticipazioni episodio 9 gennaio : Shameless 7 torna in onda oggi, 2 gennaio, su Italia2 con un nuovo episodio, uno degli ultimi della stagione, che segnerà il ritorno nella vita dei Gallagher di Monica. La donna sarà la protagonista, nel bene e nel male, di questo finale che sicuramente i fan della serie Showtime potranno incorniciare. L'appuntamento è alle 23.45 con l'episodio numero 9 dal titolo "Come un uragano" in cui Monica torna nella vita dei Gallagher come un uragano. ...

SHAMELESS - Episodio 8x08 : Frank's Northern Southern Express - Immagini promozionali e promo sottotitolati in italiano! : Ritornano i Gallagher dopo la pausa natalizia. Che cosa combineranno stavolta?Attenzione: Spoiler!Lip cerca di aiutare Brad e Youens, ma il professore fa di tutto per farsi sbattere in galera e sembra aver rinunciato a qualsiasi cosa, persino alla propria vita. Frank si scontra con le difficoltà quotidiane che vivono i disoccupati alla ricerca di lavoro e si imbatte in un uomo deciso a fuggire in Canada con la famiglia. Così, decide di ...

SHAMELESS - "Occupy Fiona". Recensione episodio 8x07 : Commentiamo insieme questo episodio, mentre SHAMELESS ci dà appuntamento all'anno nuovo!Attenzione: Spoiler!Nell'episodio di questa settimana il migliore è sicuramente stato Lip. Sembrano ormai lontani i giorni in cui si ubriacava alla grande e faceva danni; ora, è in grado di rimettere in riga persino il Professor Youens, che tanto aveva fatto per lui, e il suo sponsor, Brad. E' più giovane rispetto a loro, eppure è quello con maggior buon ...

SHAMELESS - Episodio 8x07 : Occupy Fiona - Immagini promozionali e promo sottotitolato in italiano! : Proseguono gli episodi e le vicende dei Gallagher. Cosa accadrà stavolta?Attenzione: Spoiler!Ian e Fiona discutono ancora sull'acquisto della chiesa diroccata.Lip cerca e trova Brad, ricaduto nel tunnel dell'alcol; lo riporta a casa ma Cami, la sua compagna, non lo riprende con sé e il bambino.Fran viene licenziato perché la catena sta chiudendo molti negozi nel paese.Debbie si risveglia nel Missouri con gli amici e pensa di essere rimasta ...

SHAMELESS - "Icarus Fell and Rusty Ate Him". Recensione episodio 8x06 : I Gallagher continuano sulla strada tracciata già ad inizio stagione. Attenzione: Spoiler!Siamo al sesto episodio e, ancora una volta, il migliore è lui: Frank Gallagher!"Un altro scalino nella scala della vita", dice, euforico, dopo aver ottenuto la sua prima carta di credito ufficiale ed essere stato nominato impiegato del mese, cosa che prevede anche una foto per la quale si veste di tutto punto.Non solo: Liam comincia a rendersi conto ...