Sette frasi della Lecciso spiegano come stanno le cose con Al Bano

: Come stanno le cose tra #albano #Lecciso e #rominapower. In sette frasi - Agenzia_Italia : Come stanno le cose tra #albano #Lecciso e #rominapower. In sette frasi - PatriziaPiraino : RT @BI_Italia: Sette frasi da non scrivere MAI nelle vostre email di lavoro - BI_Italia : Sette frasi da non scrivere MAI nelle vostre email di lavoro - tomlinvsonaf : RT @giugleek: Ormai mi partono in automatico le frasi delle parodie tipo "siete stati visti da non meno di sette babbà" "professoressa Sile… - giugleek : Ormai mi partono in automatico le frasi delle parodie tipo "siete stati visti da non meno di sette babbà" "professo… -

Leggi la notizia su agi

(Di domenica 28 gennaio 2018) Loredana Lecciso ha deciso di dire la sua. Dopo settimane di gossip, innescate da una foto galeotta in un mercatino di Natale, la moglie di Alha raccontato la sua versione dei fatti negli studi di Domenica Live, con Barbara D'Urso. E per capire a che puto è il suo rapporto con Albastano queste dieci. Il gossip: "Alè una persona che tiene in sé i suoi sentimenti più intimi. Quando dice che non vuole fare gossip, è vero, si ritrova al centro del gossip, se dietro a tutto questo ci fosse una regia di certo non sarebbe la sua. Agli occhi del pubblico potrebbe sembrare un Alche non è, è solo che a volte pecca di ingenuità. Accadonodi cui lui poco ha la paternità". La separazione: "Nessuno ha lasciato nessuno, c’è stato effettivamente ...