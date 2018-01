Servono più Trump al mondo Salvini lancia i dazi a difesa del made in Italy

Il presidente della Corte d'Appello : "Servono più giudici e personale amministrativo" : Depenalizzare il più possibile e coperture rapide dei posti vacanti di magistrati e personale amministrativo: queste le richieste del presidente della Corte d'Appello, Edoardo Barelli Innocenti, in ...

Emergenza sangue in Umbria - . AVIS Narni : Servono più donazioni per salvare più vite umane e rendere migliore la società : (ASI) Nell'ultimo periodo l'AVIS di Narni mantiene un livello costante delle donazioni mentre crescono le richieste di disponibilità del sangue e delle sue componenti che consentono di curare malattie ...

Raffaele Nevi - aggressione ad una donna - le parole non Servono più : L'aggressione della donna a Terni ieri sera alle ore 21 al parcheggio della stazione difronte alla sede della Regione è un fatto talmente grave che le parole non bastano e neanche può bastare la ...

Sicurezza sul lavoro - Servono più denunce : Quasi due morti al giorno. Nel 2018 appena iniziato sono già 29 le vittime del lavoro. Gli ultimi tre nomi scritti in questa lista sono quelli dei dipendenti della Lamina di Milano rimasti soffocati dopo essere scesi nel locale interrato che ospita il forno della ditta che lavora l’acciaio. Un quarto operaio è gravissimo in ospedale. L’azienda è sotto sequestro, i responsabili indagati per omicidio colposo, un atto dovuto perché i magistrati ...

M5s - basta austerità - Servono più investimenti e meno tasse : Solo così riusciremo a rimettere l'economia in carreggiata e ad occuparci, nello stesso momento, delle persone. "Al posto degli uomini abbiamo sostituito i numeri e alla compassione nei confronti ...

Effetto Coutinho? La richiesta del Leicester per Mahrez : 'Servono più di 100 milioni' : ROMA - 'Volete Riyad Mahrez? Servono almeno 100 milioni di sterline' . Il Leicester non intende perdere tempo in trattative e, secondo la stampa inglese, ha fatto sapere che per l'algerino non ...

In Italia più di 380 migranti minori soli in attesa di essere ricollocati : "Servono più accoglienza e inclusione" : Accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Su questi quattro verbi si fonda il senso del messaggio che Papa Francesco ha inviato in occasione della 104esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato della Chiesa cattolica...

Migliorano le condizioni del migrante caduto in bici. Ghionzoli : 'Servono più corsi di educazione stradale' : L'episodio, al di là del semplice fatto di cronaca, ha però spinto il presidente dell'associazione Partecipazione&Sviluppo, Alessandro Ghionzoli, che sul territorio si occupa della gestione di più di ...

La denuncia degli ebrei italiani : cresce l'antisemitismo - Servono più controlli : La Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni coglie l'occasione degli auguri di Capodanno per lanciare l'allarme sul rigurgito di antisemitismo e punta il dito contro il ...

"Meno carceri e più scuole per i poveri. Solo così gli Usa torneranno una società equa". Ma Servono 20 anni : ROMA - Meno carceri, più scuole. L'economista Peter Temin - che lavora al Mit di Boston - suggerisce questa strada per sanare la profonda, strutturale disuguaglianza che affligge la società ...

Roncallo : "Ai porti non Servono più soldi - ma meno burocrazia" : La Spezia - E' l'unica che non si lascia andare all'entusiasmo Carla Roncallo . Nel convegno organizzato alla Camera di commercio sulla proposta di una maggiore autonomia finanziaria per i porti ...

Pensioni - dal 2019 per l'età Servono 5 mesi in più : La Gazzetta Ufficiale odierna pubblica il decreto del ministero del'Economia che aumenta l'età per poter andare in pensione. "A decorrere dal 1 gennaio 2019 - si legge nel decreto - i requisiti di accesso ai trattamenti Pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e ...

Bullismo in scuole Campania - Cesaro : Servono subito più risorse : Napoli, 12 dic. (askanews) 'I dati diffusi oggi dal garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, Cesare Romano, sugli episodi di Bullismo nelle scuole campane costituiscono un vero e proprio ...

Spi Cgil di Siracusa - Tranchina : Servono politiche sociali più adeguate : Pesante disagio economico e sociale, occupazione debole e povera: su questi due temi il segretario generale dello Spi Cgil di Siracusa, Valeria Tranchina (nella foto), ha aperto i lavori del direttivo ...