Serie B - Cittadella-Frosinone 1-2 : Ciano e Ciofani a segno. Agganciato il Palermo in vetta : CITTADELLA - Il Frosinone si riprende il primo posto della Serie B , lassù con 43 punti insieme al Palermo. Lo fa nel posticipo domenicale, valido per la seconda giornata di ritorno, sbancando il ...

Classifica Serie B/ Risultati 23^ giornata : la lotta per la promozione - oggi Cittadella Frosinone : Classifica Serie B, i Risultati della 23^ giornata: domenica 28 gennaio è in programma il primo posticipo del turno, quello cioè tra il Cittadella e il Frosinone che sono in alta quota(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 14:51:00 GMT)

Serie B Cittadella-Frosinone - probabili formazioni e tempo reale alle 17.30. Dove vederla in tv : CITTADELLA - Oggi alle 17.30 il posticipo della ventitreesima giornata di campionato vede affrontarsi Cittadella e Frosinone. Match importante per i piani alti della classifica: il Frosinone, vincendo,...

Serie B : Cittadella-Frosinone a Rapuano : (ANSA) - ROMA, 25 GEN - Questi gli arbitri designati per le partite valide della 23/a giornata, seconda di ritorno, del campionato di Serie B in programma sabato 27 gennaio alle ore 15. Avellino-...

Video/ Ascoli-Cittadella (1-2) : higlhights e gol della partita (Serie B 22^ giornata) : Video Ascoli Cittadella (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita della 22^ giornata della Serie B. Colpaccio veneto allo stadio Del Duca. (Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:18:00 GMT)

Video/ Pro Vercelli Cittadella (1-2) : highlights e gol della partita (Serie B 21giornata) : Video Pro Vercelli Cittadella (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita della Serie B. Insufficiente la rete di Polidori al 85'.

Video/ Pro Vercelli Cittadella (1-2) : highlights e gol della partita (Serie B 21^ giornata) : Video Pro Vercelli Cittadella (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita valida nella 21^ giornata della Serie B. Insufficente la rete di Polidori al 85'. (Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 10:32:00 GMT)

Serie B : doni di Natale per Cittadella - Pescara - Salernitana - Bari - Foggia Video : In Serie B, non ci sono pause per quanto riguarda le trattative di mercato, in attesa che la sessione invernale apra ufficialmente i battenti. Le notizie che sono trapelate nelle ultime ore fanno riferimento a molti club che hanno intenzione di rinforzare i propri organici. Il Cittadella potrebbe formalizzare, a breve, il prestito dell'attaccante Luca Vido, di proprieta' dell'Atalanta. Per il calciatore si tratterebbe di un ritorno, avendo ...

Video/ Cittadella Carpi (0-1) : highlights e gol della partita (Serie B 20^ giornata) : Video Cittadella Carpi (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita della 20^ giornata della Serie B. Decide la sfida la Tombolato il gol di Verna al 13'.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 09:22:00 GMT)

Video/ Brescia Cittadella (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 19^ giornata) : Video Brescia Cittadella (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita nella 19^ giornata della Serie B. Iori trova la rete del pareggio al 56'.(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 09:34:00 GMT)