Serie A | tante sorprese nelle partite delle 15 | 00 del 28 Gennaio

Serie A Fiorentina - Pioli : "Sampdoria? Importante - ma non decisiva" : FIRENZE - " Thereau non ci sarà per una frattura alla costola. Classifica? Dalla sesta alla dodicesima ci sono pochissimi punti. Quando affronti avversari vicini si può parlare di scontro diretto. ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 15a giornata. Christian Burns devastante! Polonara e Filloy certezze - bene i giovani Fontecchio e Okeke : La 15a giornata della Serie A di Basket ha emesso i suoi verdetti. Si tratta dell’ultimo turno del girone d’andata, quello che ha di conseguenza definito le otto partecipanti ed il tabellone della Final Eight di Coppa Italia. Avellino sarà la testa di Serie numero 1 davanti a Brescia e Milano. Cantù, Virtus Bologna e Cremona hanno strappato l’accesso proprio in questo weekend. Come ogni lunedì, diamo uno sguardo ai migliori ...

Calciomercato Serie C - colpi in arrivo : il più importante vale quasi 1 milione Video : Il Calciomercato di Serie C [Video] prosegue tra tante trattative, mille affari e, soprattutto, qualche ufficialita' che inizia ad arrivare e fa esultare i tifosi che immaginano gia' i successi dei nuovi acquisti con la loro nuova maglia. Tra le squadre più impegnate nel #Calciomercato, ci sono senza dubbio le tre big del girone meridionale: #Lecce, Catania e Trapani. Tutte e tre le societa' che combattono per il primo posto, puntano a ...

Il 2017 anno record per le Serie TV : Mai così tante : Se negli ultimi cinque anni la cresciuta per le piattaforme streaming è stata del 680%, dopo la leggera flessione dello scorso anno, tornano a crescere anche il mercato broadcast (passato da 146 a ...

LIVE Roma-Atalanta - 20a giornata Serie A in DIRETTA : 0-2 - si ricomincia! Entra Cristante : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Roma-Atalanta , incontro valido per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2017-2018. La Roma, reduce dal pareggio con il Sassuolo all'...

LIVE Fiorentina-Inter - anticipo 20a giornata Serie A 2018 in DIRETTA : 0-0. Tante occasioni per i viola : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Fiorentina-Inter, anticipo della 20a giornata di Serie A. All’andata i nerazzurri prevalsero con il netto risultato di 3-0, grazie ad una doppietta di Icardi e ad un gol nel finale di Perisic. Ora però la situazione delle due squadre è profondamente diversa. Infatti l’Inter sta vivendo un momento di grande crisi e la vittoria manca ormai da un mese. Dall’altra parte i viola hanno invece ...

LIVE Juventus-Roma - Serie A in DIRETTA : 1-0 - Szczesny nega il pareggio a El Shaarawy. Partita scoppiettante : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Roma, big match della 18giornata di Serie A . All'Allianz Stadium si gioca una Partita importante per il campionato: le due squadre, separate da ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Cristante - la legge dell'ex (18^ giornata) : Risultati Serie A, Classifica aggiornata della 18^ giornata: diretta gol live score. Seconda sconfitta consecutiva per l'Inter, il Napoli vola a +5 sui nerazzurri. Poker dell'Udinese(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 18:42:00 GMT)

Calciomercato Serie A - l’agente Riso allo scoperto : le novità su Cristante - Jankto - Baselli e Vicari : Cena di Natale con la GR Sports di Giuseppe Riso, l’agente ha fatto il punto su diversi assistiti ai microfoni di Gianluca Di Marzio, indicazioni sul Calciomercato di Serie A: “Sportiello? Dipenderà dalle politiche della Fiorentina, hanno diritto di riscatto e priorità su tutto. Non abbiamo ancora affrontato il discorso con la Fiorentina, può anche essere che lo riscattino per gennaio ma ancora non ne abbiamo parlato. Jankto? Ha la ...

Barella e Cristante fanno impazzire la Serie A ma non solo : Cagliari e Atalanta pronte ad arricchirsi - l’asta è aperta! : Bryan Cristante e Nicolò Barella sono due pezzi pregiati della nostra Serie A finiti nel mirino di molti top club, italiani ed esteri. Sicuramente entrambi sono destinati a diventare assoluti protagonisti delle prossime sessioni di mercato con Atalanta e Cagliari pronte ad ‘arricchirsi’ e a mettere a segno importanti plusvalenze. Cristante, dopo qualche annata difficile, a Bergamo si sta definivitamente consacrando. Il club orobico ...

Serie A Chievo - Maran : "Crotone? Gara dalle tante insidie" : VERONA - "Prima della sosta abbiamo quattro gare importanti. Questo mese era iniziato con una partita in cui ci davano per spacciati, con la Roma, ma abbiamo fatto bene ottenendo un risultato positivo.

LIVE Napoli-Fiorentina - Serie A in DIRETTA : 0-0 - termina a reti bianche il match del San Paolo. Tante occasioni sprecate dai partenopei : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI TUTTE LE PARTITE DELLA Serie A Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Fiorentina , match valido per il 16° turno del campionato di Serie A 2017-2018.

Probabili formazioni / Juventus Inter : tante alternative per Allegri e Spalletti (16^ giornata Serie A) : Probabili formazioni Juventus Inter: le quote e le ultime novità live della partita di Serie A, 16^ giornata. Dubbio Buffon per Allegri, gruppo al completo per Spalletti(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 10:00:00 GMT)