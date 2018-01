Serie A Spal-Inter 1-1 | il tabellino

Serie A - Spal-Inter 1-1 : Paloschi gol - Spalletti non sa più vincere : FERRARA - Ancora un pareggio e la vittoria così manca praticamente da due mesi per Spalletti (l'ultima il 3 dicembre). L'Inter si fa raggiungere sull'1-1 dalla Spal al 90' e ora rischia l'aggancio ...

PAGELLE/ Spal Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 22^ giornata) : Le PAGELLE di Spal Inter: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori che sono in scesi in campo allo stadio Mazza per la ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 14:42:00 GMT)

Video Gol Spal – Inter 1-1 : Highlights e Tabellino 22° Giornata Serie A 28/01/2018 : Risultato Finale Spal-Inter 1-1: Cronaca e Video Gol Vicari – Paloschi, 22^ Giornata Serie A 28 Gennaio 2018. I nerazzurri vanno via dal Mazza di Ferrara con un pareggio, due punti persi per la corsa alla Champions League. La prima frazione dell’incontro, però, termina con una sola grande occasione, costruita dall’Inter. Infatti Candreva non è riuscito a segnare dopo una bella azione costruita da Borja Valero e rifinita ...

Serie A - Spal-Inter 1-1 : Paloschi beffa Spalletti al 90' : Cronaca e tabellino di Spal-Inter Il primo tempo dell'Inter si riassume in un'occasione per Candreva e in un liscio di Skriniar dal limite dell'area. Nessun accanimento per il gesto (capita) del ...

Serie A - 22.ma giornata : Spal-Inter 1-1 : 14.25 Rimonta Spal al 90' nel lunch match del 22° turno: Inter fermata sull'1-1.I nerazzurri non vincono dal 3 dicembre. Succede poco nel 1° tempo,con i padroni di casa che imbrigliano agevolmente i nerazzurri, pericolosi solo in un'occasione con Candreva (14'), il cui destro in area viene respinto coi piedi da Meret.Inter avanti in avvio ripresa (47') complice il maldestro autogol di Vicari su cross di Cancelo.Meret vola su Vecino e Brozovic, ...

Pagelle/ Spal Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 22^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Spal Inter: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori che sono in scesi in campo allo stadio Mazza per la ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 13:23:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Spal Inter : Antenucci osservato speciale. Le ultime novità live (Serie A 22^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Spal Inter: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti in campo al Mazza. I nerazzurri cercano riscatto nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 11:00:00 GMT)

Serie A - Spal-Inter : probabili formazioni e diretta dalle 12.30 : ROMA - L'anticipo delle 12.30 della 22ª giornata mette di fronte Spal e Inter . La squadra di Spalletti, reduce dal pareggio contro la Roma, vuole tornare a vincere dopo un lungo digiuno. Il ...

Serie A - Spal-Inter : probabili formazioni e diretta : ... 5 Gagliardini, 8 Ra- finha, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti Indisponibili: Vanheusden Squalificati: nessuno Diffidati: Brozovic Ore 12.30 Stadio: Mazza di Ferrara Tv: Sky Supercalcio, MP Sport ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : si inizia con Spal-Inter (22^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score. Oggi domenica 28 gennaio si giocano ben otto partite per la 22^ giornata di campionato(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 02:13:00 GMT)

Probabili formazioni/ Spal Inter : quote - le ultime novità live (Serie A 22^ giornata) : Probabili formazioni Spal Inter: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti in campo al Mazza. I nerazzurri cercano riscatto nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 00:55:00 GMT)

Serie A - SPAL-Inter : i convocati di Luciano Spalletti 27-01-2018 : Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha diramato la seguente lista dei convocati per la partita di domani alle ore 12.30 contro la SPAL. E’ stato diffuso l’elenco dei convocati dell’Inter di Luciano Spalletti. Sono 23 i giocatori che prenderanno parte alla trasferta contro la SPAL allo stadio ”Paolo Mazza” di Ferrara. La partita è in programma per Domenica 28 Gennaio alle ore 12.30. Sarà Piero Giacomelli l’arbitro designato. Il ...

Serie A - Inter; Spalletti : ”Sono fiducioso. Vedo applicazione e maturazione nel percorso che stiamo facendo” : L’allenatore dell’Inter ha presentato in conferenza stampa la sfida tra i Nerazzurri e la SPAL, valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Serve solo una vittoria, non ci sono alternative per l’Inter nel match con la SPAL. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per continuare a sperare nella qualificazione al prossima Champions League, un eventuale passo falso infatti permetterebbe alla Roma di raggiungerli. La ...

Probabili formazioni/ Spal Inter : diretta tv - orario - le notizie live. L'attacco (Serie A 22^ giornata) : Probabili formazioni Spal Inter: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano al Mazza per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 09:53:00 GMT)