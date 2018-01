Serie A Chievo-Juventus 0-2 | il tabellino

Pagelle/ Chievo-Juventus (0-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018) : Pagelle Chievo Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018 per la 22^ giornata. I protagonisti, migliori e peggiori: tutti i giudizi sul match del Bentegodi(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 22:55:00 GMT)

Calcio - Serie A 2017-2018 : Chievo-Juventus 0-2 - Khedira ed Higuain portano la Vecchia Signora in vetta : Allo stadio “Bentegodi” di Verona la Juventus ha superato 2-0 il Chievo nell’anticipo serale della ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 e, in attesa di sapere quel che farà il Napoli contro il Bologna, può tornare a Torino, guardando tutti dall’alto nella classifica generale. Una partita in cui la Vecchia Signora ha fatto valere la sua grande concretezza. Il risultato massimo con il minimo sforzo, ...

Serie A. La Juve passa 2-0 in casa del Chievo (in nove) e sale al comando per una notte : Nell'ultima mezz'ora a segno Khedira e Higuain, che interrompe un lungo digiuno. Gialloblù in nove per il doppio giallo a Bastien nel primo tempo e il rosso diretto a Cacciatore che aveva fatto il gesto delle 'manette' a Maresca

Video Gol Chievo-Juventus 0-2 : Highlights e Tabellino 22^ Giornata Serie A 27-01-2018 : Risultato Finale Chievo-Juventus 0-2: Cronaca e Video Gol Khedira, Higuain e Video Espulsione Cacciatore, 22^ Giornata Serie A 27 Gennaio 2018. Al Bentegodi la Juventus soffre parecchio ma alla fine riesce a sconfiggere il Chievo Verona per 0-2, con i clivensi che concludono la gara addirittura in 9 uomini complici due vere e proprie leggerezze di Bastien prima e Cacciatore poi. Nel nostro articolo potrai anche trovare il Video ...

Anticipo Serie A - Chievo-Juventus 0-2 : 22.38 Colpo della Juve che passa 2-0 a Verona col Chievo e si porta, almeno per una notte, in testa alla classifica. Inizio lento degli uomini di Allegri che tengono in mano il pallino del gioco,ma senza ritmo e il Chievo si difende con ordine. Fino alla sciocca espulsione di Bastien che,già ammonito,trattiene Asamoah.Nel 2° tempo i bianconeri aumentano i giri.Al 61' l'arbitro Maresca lascia il Chievo in 9 mostrando il rosso a Cacciatore.Juve ...

Probabili formazioni / Chievo Juventus : Radovanovic vs Pjanic. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Chievo Juventus: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti in campo al Bentegodi, veneti e bianconeri si sfidano nella 22^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 18:19:00 GMT)

Dove vedere Chievo Verona-Juventus - diretta tv e live streaming Serie A oggi 27/01 : ChievoVerona-Juventus potrà essere vista anche in streaming grazie ai servizi, Sky Go e Premium Play , offerti sempre da Sky e Mediaset Premium. Notizie sul tema Calciomercato Napoli: la Juventus è ...

Probabili formazioni/ Chievo Juventus : quote - le ultime novità live. Protagonisti (Serie A 22^ giornata) : Probabili formazioni Chievo Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti in campo al Bentegodi, veneti e bianconeri si sfidano nella 22^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 13:53:00 GMT)

Chievo-Juventus - 22giornata Serie A 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Le probabili formazioni : PROGRAMMA E orario Sabato 27 gennaio Stadio Bentegodi, ore 20.45: Chievo-Juventus , Diretta tv su Premium Sport, Sky Calcio 1 Sky Sport 1, mauro.deriso@oasport.it

Chievo-Juventus - 22^ giornata Serie A 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Le probabili formazioni : Vincere per piazzare il sorpasso in classifica e mettere pressione al Napoli. La missione della Juventus è chiara in vista dell’anticipo della 22^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018, in programma stasera, sabato 27 gennaio, al Bentegodi di Verona contro il Chievo. La compagine guidata da Maran ha collezionato appena 2 punti nelle ultime 7 partite e ha incassato una pesante scoppola domenica scorsa sul campo della Lazio, che si è ...

Probabili formazioni/ Chievo Juventus : quote - le ultime novità live (Serie A 22^ giornata) : Probabili formazioni Chievo Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti in campo al Bentegodi, veneti e bianconeri si sfidano nella 22^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 06:19:00 GMT)

Calcio femminile - 11a giornata Serie A 2017-2018 : Chievo-Atalanta 1-3 - Pirone ed una doppietta di Alborghetti piegano le clivensi : Nell’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018, l’ultima del girone d’andata, importante vittoria dell’Atalanta Mozzanica 3-1 contro il Chievo Verona. Allo stadio Olivieri, le bergamasche si sono imposte grazie alle reti al 63′ di Valeria Pirone ed alla doppietta (al 79′ ed all’85’) di Lisa Alborghetti che hanno ribaltato l’iniziale ...

Probabili formazioni / Chievo Juventus : nomi alternativi. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Chievo Juventus: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano al Bentefodi nella 22^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 17:53:00 GMT)

Serie A : Chievo-Juve senza storia per i bookmaker : TORINO - Si scriverà un altro capitolo del duello scudetto tra Napoli e Juventus, nella 22esima giornata di Serie A. Cominciano i bianconeri, nel secondo anticipo di giornata, a Verona contro il ...