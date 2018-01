Serie A | 3a giornata ritorno | dove vedere Milan-Lazio in TV e in streaming

Serie A - tutte le formazioni ufficiali della 22giornata : ROMA-SAMPDORIA, ore 20:45 (SKY SPORT 1 HD) Roma (4-3-3) probabile formazione : Allison; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Gerson, Dzeko, El Shaarawy. ...

PRONOSTICI Serie A / Quote e scommesse sulle partite : Roma Sampdoria - si replica subito (22^ giornata) : Pronostico SERIE A, le Quote e le scommesse per la 22^ giornata. Juventus favorita nell'anticpo del sabato contro il Chievo al Bentegodi, nonostante le defezioni.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 13:43:00 GMT)

Pagelle/ Spal Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 22^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Spal Inter: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori che sono in scesi in campo allo stadio Mazza per la ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 13:23:00 GMT)

Pronostici Serie A/ Scommesse e quote sulle partite : Milan alla prova della verità (22^ giornata) : Pronostico Serie A, le quote e le Scommesse per la 22^ giornata. Juventus favorita nell'anticpo del sabato contro il Chievo al Bentegodi, nonostante le defezioni.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:56:00 GMT)

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score. Lotta per la top ten (23^ giornata) : RISULTATI SERIE C, Classifica aggiornata, diretta gol live score girone A, B, C (23^ giornata). Proseguirà quest’oggi il 23esimo turno del terzo campionato di calcio italiano(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:43:00 GMT)

RISULTATI Serie D / Classifica aggiornata - live score. Il ribaltone in vetta. Gironi A - B - C - D - E - F - G - H - I : RISULTATI SERIE D: classifiche aggiornate e live score delle partite per i nove Gironi in campo oggi 28 gennaio 2018. Da tenere d'occhio Rimini e Matelica che cercano la fuga.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:42:00 GMT)

Video/ Venezia Cesena (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata) : Video Venezia Cesena (1-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 23^ giornata. Grazie alla rete di Geijo i lagunari tornano a vincere dopo un lungo digiuno. (Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:26:00 GMT)

Probabili formazioni / Napoli Bologna : quote - le ultime novità live. Hamsik vs Dzemaili (Serie A 22^ giornata) : Probabili formazioni Napoli Bologna: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti in campo al San Paolo. La capolista del campionato cerca altri punti chiave per lo scudetto(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:20:00 GMT)

Video/ Avellino Cremonese - 0-0 - : highlights della partita - Serie B 23giornata - : Video Avellino Cremonese , 0-0, : highlights della partita di Serie B per la 23giornata. Poche le emozioni allo stadio Partenio.

CLASSIFICA Serie B / Risultati 23^ giornata : verso posticipo Cittadella Frosinone - la rinascita del Perugia : CLASSIFICA SERIE B, i Risultati della 23^ giornata: domenica 28 gennaio è in programma il primo posticipo del turno, quello cioè tra il Cittadella e il Frosinone che sono in alta quota(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:13:00 GMT)

Probabili formazioni/ Milan Lazio : Bonucci vs De Vrij. Quote - le ultime novità live (Serie A 22^ giornata) : Probabili formazioni Milan Lazio: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti del big match di San Siro. I rossoneri cercano continuità contro i biancocelesti che stanno volando(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 11:55:00 GMT)

Classifica marcatori Serie A / Capocannniere : sfide a due - chi prevarrà tra... (22^ giornata) : Classifica marcatori Serie A: alla vigilia della 22^ giornata di campionato Ciro Immobile è sempre capocannoniere ma Icardi potrebbe approfittare del match con la Spal per sorpassarlo. (Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 11:52:00 GMT)

Video/ Avellino Cremonese (0-0) : highlights della partita (Serie B 23^ giornata) : Video Avellino Cremonese (0-0): highlights della partita di Serie B per la 23^ giornata. Poche le emozioni al Partenio ma è un punto prezioso le la squadra grigiorossa. (Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 11:48:00 GMT)

Risultati Serie D / Classifica aggiornata : la crisi del Troina. Live score gironi A - B - C - D - E - F - G - H - I : Risultati Serie D: classifiche aggiornate e Live score delle partite per i nove gironi in campo oggi 28 gennaio 2018. Da tenere d'occhio Rimini e Matelica che cercano la fuga.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 11:42:00 GMT)