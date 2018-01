Serie A 2018 | 22^ giornata | Roma-Sampdoria 0-1 Zapata sbanca l’Olimpico | Florenzi

Basket - 17a giornata Serie A 2018 : Brescia capolista solitaria. Avellino cade al supplementare. Importanti vittorie di Bologna e Cremona : La Germani Basket Brescia è la nuova capolista in solitaria della Serie A. Aspettando il posticipo (gioca Milano che può raggiungere la Leonessa), la squadra di coach Diana si gode il primato dopo la vittoria nel big match della 17a giornata contro la Sidigas Avellino. Un successo arrivato dopo un tempo supplementare e grazie ad una tripla a due secondi dalla fine di Michele Vitali, che firma il 96-95 che fa esplodere di gioia Brescia. Ottima ...

Probabili Formazioni Catania-Virtus Francavilla - Serie C 29-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Catania-Virtus Francavilla, 23^ Giornata di Serie C, Girone C 2017/2018, ore 20.45: Ripa dal 1′. Posticipo del lunedì per il campionato di Serie C. Allo Stadio ”Angelo Massimino” il Catania cerca punti necessari per mantenere saldo il secondo posto a scapito del Trapani. Di fronte però ci sarà la Virtus Francavilla, ottava con 30 punti dopo tre partite senza vittorie, compresa la pesante ...

Basket femminile - Serie A 2018 : Schio batte Lucca e rimane al comando. Vince anche Venezia : Il big match della 16esima giornata della Serie A di Basket femminile vedeva di fronte il Famila Schio e la Gesam Gas&Luce Lucca, nel rematch della finale Scudetto dello scorso anno. Non c’è stata storia: le venete hanno imposto il loro ritmo alla gara, Vincendo per 71-57 contro delle ospiti comunque combattive, che sono riuscite a tenere il match aperto fino alla fine. La differenza, però, l’ha fatta una straripante Isabelle ...

Video Gol Milan-Lazio 2-1 Highlights e Tabellino Serie A - 22^ Giornata 28/01/2018 : Risultato Finale Milan-Lazio 2-1, Cronaca, Highlights, e Video gol Cutrone, Marusic,Bonavenura, 22^ Giornata Serie A, 28 Gennaio 2018. Milan-Lazio 2-1. Incredibile al Giuseppe Meazza, il Milan batte la Lazio. i rossoneri conquistano tre punti che alla vigilia della partita sembrava una missione impossibile, ma è successo. Il Milan parte subito forte, e grazie al giovane Cutrone passa in vantaggio, dopo appena 15′ minuti, la Lazio ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 17^ giornata : Conegliano e Novara perdono! Pantere +4 sulle piemontesi - Scandicci accorcia : Le prime due della classe hanno perso: questa è la notizia principale della 17^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Conegliano e Novara crollano in trasferta, ma le Campionesse d’Italia recuperano comunque un punto sulla capolista e ora sono lontane quattro lunghezze dalle dirette rivali per il primo posto in classifica. Conegliano ha perso la seconda partita stagionale. Le Pantere sono clamorosamente crollate sul campo di Monza: ...

Probabili Formazioni Ternana-Salernitana - Serie B 29-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Ternana-Salernitana, 23^ Giornata di Serie B 2017/2018, ore 20.30: Pochesci si affida ad Albadoro in attacco. Lunedì ricco di emozioni allo Stadio ”Libero Liberati” di Terni per il posticipo della ventitreesima giornata di Serie B. Alle 20.30 spicca Ternana-Salernitana, gara che si preannuncia ricca di emozioni, con entrambe le Formazioni bisognose di punti. I padroni di casa della Ternana hanno ...

Rugby a 7 - World Series 2018 : a Sydney tra gli uomini vince l’Australia; il Sudafrica balza in vetta alla classifica : Conclusa a Sydney la terza tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale l’Australia si impone sul Sudafrica per 29-0. Al terzo posto l’Argentina, che batte gli USA per 31-10. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Nuova Zelanda, che batte per 31-7 le Fiji. Il settimo posto va a pari merito ad Inghilterra e Kenya. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si sono contese ...

Rugby a 7 - World Series 2018 : tra le donne trionfa l’Australia sulla Nuova Zelanda : Conclusa a Sydney la seconda tappa delle World Series di Rugby a 7 femminile: in finale l’Australia si impone sulla Nuova Zelanda con il netto punteggio di 31-0. Al terzo posto il Canada, che batte la Russia per 40-12. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Francia, che batte per 19-5 la Spagna. Il settimo posto è per l’Irlanda, che batte 19-10 gli USA. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : Colorno sempre a punteggio pieno. Distanze invariate in vetta : Ultima giornata per la Serie A di Rugby femminile prima della lunga pausa per lasciare spazio al Sei Nazioni: nel Girone 1 nette vittorie per le prime tre della classe, che ormai hanno prenotato i posti per la post season. Larghe affermazioni per Colorno, Valsugana e Villorba. Vince nettamente anche Monza, che si riprende il quarto posto, mentre Pavia batte Cogoleto e sale a quota 10. Nel Girone 2 proseguono a braccetto Montevirginio e Bologna, ...

Calcio - Serie A 2018 : risultati 22^ giornata e classifica. Napoli-Chievo 3-1 - azzurri in testa. Vittorie di Verona e Crotone - pari Inter : Il Napoli risponde prontamente alla Juventus, vincitrice ieri sul campo del Chievo nell’anticipo della 22^ giornata, e torna in testa alla classifica della Serie A con un punto di vantaggio sui bianconeri. I partenopei hanno sconfitto il Bologna per 3-1 al San Paolo: andati sotto al 1′ per merito di Palacio che ha insaccato di testa un assist di Di Francesco in contropiede, i padroni di casa hanno reagito prontamente e hanno trovato ...

Video Gol Napoli-Bologna 3-1 Highlights e Tabellino Serie A - 22^ Giornata 28/01/2018 : Risultato Finale Napoli-Bologna 3-1, Cronaca, Highlights, e Video gol Palacio, autogol M’Baye, Mertens doppietta 22^ Giornata Serie A, 28 Gennaio 2018. Napoli-Bologna 3-1. Questo è risultato finale, il Napoli risponde alla Juve per la corsa scudetto. Partita di grandi emozioni, quella che si vive al San Paolo. Dopo 20 secondi dall’inizio del primo tempo, Palacio timbra il vantaggio del Bologna. Poi, il napoli cresce e sfutta ...

Video Gol Spal – Inter 1-1 : Highlights e Tabellino 22° Giornata Serie A 28/01/2018 : Risultato Finale Spal-Inter 1-1: Cronaca e Video Gol Vicari – Paloschi, 22^ Giornata Serie A 28 Gennaio 2018. I nerazzurri vanno via dal Mazza di Ferrara con un pareggio, due punti persi per la corsa alla Champions League. La prima frazione dell’incontro, però, termina con una sola grande occasione, costruita dall’Inter. Infatti Candreva non è riuscito a segnare dopo una bella azione costruita da Borja Valero e rifinita ...

Hockey su pista - 18^ giornata Serie A1 2018 : il Forte dei Marmi vince e allunga! Il Lodi frena col Bassano - scatto playoff per il Monza : L’allungo del Forte dei Marmi in testa alla classifica caratterizza la 18^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. I toscani soffrono nel primo tempo contro il fanalino di coda Giovinazzo, poi si sbloccano e dilagano fino all’11-4, contraddistinto dal poker del solito De Oro e dalla tripletta di Torner. Non bastano ai pugliesi le doppiette di Depalma e Turturro per limitare la corazzata che da qualche mese ...