Serena Grandi attaccata da Cecchi Paone | la difesa di Barbara d’Urso

DOMENICA LIVE/ Serena Grandi : "Ho visto un'entità a casa mia. Ho subito una violenza da un prete" : DOMENICA LIVE, tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di oggi, 28 gennaio. Da Loredana Lecciso e la sua verità, ad Alessia Macari e la prima intervista con il fidanzato.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 14:54:00 GMT)

Australian Open 2018 - tutti i grandi assenti! Spiccano Nishikori e Murray - non ci saranno neppure Serena WIlliams e Kuznetsova : Australian Open 2018, occasione per gli outsider o pronostico chiuso verso i nomi di spicco? Nel tabellone maschile le assenze dello scozzese Andy Murray, che di recente si è operato all’anca che tanti problemi gli aveva procurato, e del nipponico Kei Nishikori, che ancora lamenta problemi al polso destro, che ne mettono in dubbio la presenza anche per il primo turno di Coppa Davis, anche se si è iscritto al Challenger di Newport, al via ...

Serena Grandi - il figlio Edoardo : la dedica per Corinne Cléry : Luce dopo la tempesta: il messaggio di Edoardo Ercole per Corinne Cléry Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip abbiamo assistito ad uno scontro verbale tra Serena Grandi e Corinne Cléry. Il famoso premio Oscar e l’attrice francese hanno avuto in comune un uomo, l’arredatore Beppe Ercole. Quest’ultimo e la Grandi sono stati sposati dal 1987 […] L'articolo Serena Grandi, il figlio Edoardo: la dedica per ...

Serena Grandi / Per l’ex concorrente del Gf Vip 2 un Natale da dimenticare : l’ex concorrente del Gf Vip 2, SERENA GRANDI, è stata accusata di bancarotta fraudolenta per aver sottratto utensili dalla cucina del suo ex ristorante. Pignorata la casa di proprietà.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 16:38:00 GMT)

Serena Grandi racconta il suo dramma dopo il sequestro della casa Video : Aveva deciso di mettersi in gioco accettando la sfida del GF VIP. L’esperienza di Serena Grandi [Video] si è consumata nel giro di un paio di settimane. dopo la discussione con Cristiano Malgioglio per questioni legate al riposo notturno la bolognese è stata eliminata al televoto da Lorenzo Flaherty. Nonostante il prematuro epilogo l’attrice è stata al centro di accese polemiche per il conflittuale rapporto con Corinne Clery. Un marito in comune ...

Natale amaro per Serena Grandi : "Mi hanno pignorato casa" : "Mi hanno sequestrato casa per due padelle e una forchetta. Sono scioccata. Mi hanno accusata di aver sottratto dal mio ristorante degli utensili. Dopo l’ingiusta accusa per spaccio di cocaina mi mancava la bancarotta...

Serena Grandi : "Bancarotta fraudolenta? Non voglio più piangere. Avanti a testa alta" : Serena Grandi commenta in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Spy, in edicola da venerdì 22 dicembre, l'ultima disavventura giudiziaria che la vede coinvolta, proprio nel momento in cui sembrava aver ritrovato la serenità dopo il successo ottenuto al Grande Fratello Vip: Mi hanno sequestrato casa per due padelle e una forchetta. Sono scioccata. Mi hanno accusata di aver sottratto dal mio ristorante degli utensili. Dopo ...

Gf Vip - la rabbia di Serena Grandi : "Accusata di bancarotta fraudolenta per due padelle" : 'Mi hanno sequestrato casa per due padelle e una forchetta, sono scioccata, mi hanno accusata di aver sottratto dal mio ristorante degli utensili', inizia così il lungo sfogo di Serena Grandi al ...

Serena Grandi sotto shock : casa pignorata dopo il ristorante fallito : Serena Grandi guai giudiziari: è stata pignorata la casa dell’attrice Nuovi problemi con la giustizia per Serena Grandi. dopo la breve avventura nella casa del Grande Fratello Vip, è stata pignorata la casa dell’attrice. In un’intervista esclusiva al settimanale Spy, nel numero in edicola venerdì 22 dicembre, la protagonista de La Grande Bellezza ha raccontato del […] L'articolo Serena Grandi sotto shock: casa pignorata ...

Gf Vip - la rabbia di Serena Grandi : Accusata di bancarotta fraudolenta per due padelle : "Mi hanno sequestrato casa per due padelle e una forchetta, sono scioccata, mi hanno Accusata di aver sottratto dal mio ristorante degli utensili", inizia così il lungo sfogo di Serena Grandi al settimanale Spy.Così Serena Grandi commneta l'ultimo guaio giudiziario che la riguarda. Proprio nel momento in cui sembrava aver ritrovato la serenità, la doccia fredda. "Dopo l’ingiusta accusa per spaccio di ...

Serena Grandi/ Accusata di bancarotta fraudolenta : "Mi hanno pignorato casa per due padelle - di nuovo vittima” : Serena Grandi e la sua nuova disavventura giudiziaria: arriva l'accusa di bancarotta fraudolenta con il pignoramento della sua casa. L'attrice commenta la vicenda.(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 15:22:00 GMT)

Serena Grandi nei guai : "Mi pignorano casa per quattro padelle" : «Mi vogliono portare via casa, ma io la difendo: è l'unica che possiedo. Continuerò a combattere e a fare sacrifici per me e per mio figlio. Prima ancora di essere...

Serena Grandi : rinviata a giudizio per bancarotta - rischia pignoramento casa : La popolare attrice Serena Grandi, tornata alla ribalta delle scene per via della sua partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, è stata rinviata a giudizio per bancarotta a causa del fallimento del suo ristorante 'La Locanda di Miranda'. In seguito alla situazione debitoria, l'attrice rischia anche il pignoramento della sua abitazione. La vicenda giudiziaria e le accuse rivolte alla Grandi Nonostante il ritorno al mondo dello ...

Serena Grandi a processo : "Sono innocente" : Casa pignorata e accusa di bancarotta. E’ quanto è accaduto a Serena Grandi che racconta il suo investimento sbagliato che risale al 2015 quando ha chiuso il ristorante...