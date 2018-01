Scontro tra auto su via Forestale Una Panda finisce nel prato

Scontro tra una moto e una Ford Fiesta : morto un centauro di Gela : Rocco Saponetto, 36 anni, di Gela, è morto dopo un incidente stradale verificatosi a metà mattinata lungo la statale 115, in contrada Caterlipe a Licata. L'uomo era in sella alla sua motocicletta ...

Pensioni - ultimissime al 28/01 : sulla Fornero è Scontro tra Salvini e Berlusconi Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 28 gennaio 2018 vedono crescere nuovamente le distanze all'interno del centro destra sulla necessita' di cancellare la legge Fornero [Video]. Nel frattempo arrivano nuovi aggiornamenti anche dall'Inps, con la proposta di istituire un numero unico di protezione sociale europeo. Sul lato dei provvedimenti gia' legiferati ma ancora in attesa dei decreti attuativi, cresce l'aspettativa per una chiusura ...

Pd - l'ultimo Scontro tra le correnti sacrificati gli uscenti non renziani : Qualcuno spera ancora che ci sia un qualche aggiustamento. Possibile. Ma è difficile se si esclude qualche limatura. Per ora c'è una cosa certa: Renzi si gioca la carta Napoli per stoppare i veleni ...

Pd - l?ultimo Scontro tra le correnti sacrificati gli uscenti non renziani : Qualcuno spera ancora che ci sia un qualche aggiustamento. Possibile. Ma è difficile se si esclude qualche limatura. Per ora c?è una cosa certa: Renzi si gioca la carta Napoli per...

Incidente stradale/ A26 - maxi-Scontro in autostrada : 19 macchine e 2 tir coinvolti - almeno otto feriti : Incidente stradale, oggi 27 gennaio 2018: un giovane di 23 anni è morto in provincia di Ravenna dopo aver perso il controllo dell'auto. Un 81enne è stato investito in provincia di Catanzaro.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 12:52:00 GMT)

Scontro tra due auto nel centro abitato : un uomo e una donna in ospedale : BRINDISI - Un uomo e una donna in ospedale e due auto danneggiate. È questo il bilancio di un incidente che si è verificato intorno alle 20.30 di oggi, venerdì 26 gennaio, all'incrocio tra via ...

Liste Pd - ancora Scontro tra Renzi e la minoranza per i nomi. Rinviata la presentazione della Boschi a Bolzano : Non è bastata la riunione notturna con Andrea Orlando e Michele Emiliano. E neppure i giorni di trattative, in corso tuttora, tra Matteo Renzi e la minoranza del partito. Quando mancano poche ore alla direzione dem che deve dare il via libera alle Liste è caos dentro il Partito democratico. Tanto che la presentazione della candidatura di Maria Elena Boschi a Bolzano, prevista inizialmente per questo pomeriggio, è slittata a lunedì prossimo. Il ...

Scuola - Renzi o 5 Stelle? È Scontro tra proposte e licenziamenti Video : Con l'avvicinarsi della nuova tornata elettorale, [Video]il clima politico di propaganda comincia a farsi sempre più incandescente. Anche in quest'occasione particolarmente rovente è il terreno dell'elettorato scolastico, ampio bacino di voti a cui i principali partiti stanno da diverse settimane strizzando l'occhio. In prima linea il PD reduce di una riforma largamente contestata che tenta di aggiustare il tiro in vista della prossima ...

Il miglior episodio di Arrow 6 mostra la verità sullo Scontro tra Oliver e Cayden? (Video) : Uno dei migliori episodi di sempre di Arrow 6 è andato in onda qualche ora fa negli Usa. Gli outsider continuano a dire no ad Oliver e questo crea una dinamica ancora più interessante che favorisce l'adrenalina nel nuovo episodio e diverte il pubblico a casa. Dopo la svolta della quinta stagione, sembra proprio che anche la serie con Stephen Amell stia ottenendo quella svolta frizzante rimasta a lungo seppellita dai sensi di colpa e il dovere ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Perché Trump soffia sul rischio di uno Scontro nucleare tra Israele e Iran? : Parlando di rischio di conflitto nucleare si pensa subito alla Nord Corea, ma un incidente catastrofico è possibile anche in altre aree di tensione tra potenze nucleari. CARL LARKY(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:08:00 GMT)Israele E PALESTINA/ Due popoli due Stati, ora la Ue raccolga la sfida di Trump, di F. LandiUN ANNO DI Trump/ Gaggi (Corriere): il tycoon può vincere anche nel 2020, ecco perché, int. a M. Gaggi

Dazi e dollaro - lo Scontro tra Usa-Ue Davos contro il protezionismo : Ora dobbiamo costruire una politica della difesa comune, e un mercato digitale comune», dice. Ma poi cita solo Macron e le iniziative che Francia e Germania stanno studiando insieme sull'intelligenza ...

Scuola - Renzi o 5 Stelle? È Scontro tra proposte e licenziamenti : Con l'avvicinarsi della nuova tornata elettorale, il clima politico di propaganda comincia a farsi sempre più incandescente. Anche in quest'occasione particolarmente rovente è il terreno dell'elettorato scolastico, ampio bacino di voti a cui i principali partiti stanno da diverse settimane strizzando l'occhio. In prima linea il PD reduce di una riforma largamente contestata che tenta di aggiustare il tiro in vista della prossima legislatura, ...

Centrodestra - nuovo Scontro Salvini-Berlusconi : questa volta sui dazi di Trump : ROMA - Che l'alleanza fra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sia precaria su molti punti del programma è cosa ormai evidente. E a conferma delle divisioni, soprattutto in merito al rapporto con l'...

Milano - deraglia un treno : Scontro tra due convogli : Lo schianto, poi l'incubo. Un regionale delle ferrovie trenord, partito da Cremona alle 5.32 e diretto a Milano-Porta Garibaldi, è deragliato intorno alle 7 a Seggiano di Pioltello. Era pieno di pendolari che si stavano recando al lavoro (guarda il video). "Il treno ha iniziato a tremare - ha raccontato uno dei passeggeri - poi uno dei convogli si è staccato". Una tragedia senza precedenti che contra tre vittime, dieci ...