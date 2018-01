Sciopero dei treni Italo lunedì | l' agitazione dalle 10 alle 18

Lunedì Sciopero 8 ore dei lavoratori Ntv - a rischio gli Italotreno : Lunedì 29 gennaio i lavoratori di Ntv saranno in sciopero dalle 10 alle 18. "Alla base della protesta - ricordano i sindacati - il mancato rinnovo del contratto aziendale, scaduto da tempo, e il ...

Revocato Sciopero Samir di martedì : evitata altra giornata nera dei trasporti a Napoli : É stato Revocato lo sciopero dei dipendenti della ditta Samir - che si occupa dei servizi di pulizia per conto di Anm , Azienda Napoletana di Mobilità, - proclamato dall'organizzazione sindacale Cub ...

Le cose da sapere sullo Sciopero dei treni di Italo di lunedì 29 gennaio : Durerà otto ore, ma alcuni treni saranno garantiti: gli orari e le altre informazioni utili The post Le cose da sapere sullo sciopero dei treni di Italo di lunedì 29 gennaio appeared first on Il Post.

Sciopero dei sindacati autonomi - per Atc ha aderito il 52 per cento dei lavoratori : La Spezia - E' guerra di numeri tra Atc esercizio e i sindacati Cobas del Lavoro Privato, Faisa Cisal e Ugl. Secondo le sigle, infatti, allo Sciopero che si è svolto ieri hanno aderito il 65 per cento ...

I mezzi pubblici a Napoli non stanno circolando per un blocco dei lavoratori delle pulizie in Sciopero : A Napoli è in corso uno sciopero dei lavoratori della ditta di pulizie di Anm, la società che gestisce il trasporto pubblico della città. Il servizio degli autobus e quello della linea 1 della metropolitana sono sospesi da stamattina a causa The post I mezzi pubblici a Napoli non stanno circolando per un blocco dei lavoratori delle pulizie in sciopero appeared first on Il Post.

Il servizio dei mezzi pubblici di Napoli è sospeso a causa di uno Sciopero : A Napoli è in corso uno sciopero dei lavoratori della ditta di pulizie di Anm, la società che gestisce il trasporto pubblico della città. Il servizio degli autobus e quello della linea 1 della metropolitana sono sospesi da stamattina a causa The post Il servizio dei mezzi pubblici di Napoli è sospeso a causa di uno sciopero appeared first on Il Post.

Passante - concluso lo Sciopero : sì ai pagamenti dei lavoratori : Si è svolto oggi un incontro presso la sede della Sis, in via Parlatore, al termine dello sciopero di due giorni della Soitek proclamato dalla Fiom. L'incontro è stato chiesto con una nota congiunta ...

Caos per lo Sciopero dei Giudici di Pace : Sono stati rinviati già 400 mila processi. Alla protesta si uniranno anche i Giudici onorari. I magistrati chiedono un trattamento economico adeguato ai maggiori incarichi a loro destinati

Milano - doppio Sciopero dei trasporti in arrivo : stop ai treni di Italo - si ferma anche Trenord : doppio sciopero dei trasporti in arrivo. A inaugurare la serie, lunedì 29 gennaio, saranno i lavoratori di Ntv, l'azienda che gestisce i convogli alta velocità Italo. Otto giorni dopo, invece, sarà la ...

Sciopero trasporti aerei 19 gennaio 2018 : elenco dei voli cancellati e garantiti : Si prevede una giornata difficile per chi viaggia in aereo. Venerdì 19 gennaio 2018 rischia di essere per i tanti passeggeri in viaggio un vero e proprio venerdì nero a causa dei disagi e delle cancellazioni che ne conseguiranno. Ma scopriamo insieme i dettagli di questa agitazione che interesserà i trasporti aerei. Chi sciopera? Lo Sciopero del trasporto aereo avrà rilevanza nazionale ed interesserà, come da comunicato diffuso dall'ENAC: il ...

Sciopero dei giudici di pace : 200mila cause saltate in tutta Italia : È iniziata oggi la seconda settimana dello Sciopero di un mese dei giudici di pace, che si protrarrà sino al 4 febbraio. E, come era prevedibile, l'astensione ha causato il blocco del servizio per ...

La partita di Coppa Italia di Serie C tra Vicenza e Padova è stata annullata a causa dello Sciopero dei giocatori del Vicenza : La partita tra Vicenza e Padova, in programma oggi pomeriggio alle 14.30 e valevole per la Coppa Italia di Serie C, è stata annullata a causa dello sciopero dei giocatori del Vicenza e data l’impossibilità di far giocare al loro The post La partita di Coppa Italia di Serie C tra Vicenza e Padova è stata annullata a causa dello sciopero dei giocatori del Vicenza appeared first on Il Post.

Sciopero a Roma - il Garante Santoro Passarelli : 'Dimezzeremo gli stop dei trasporti' : 'Dimezzeremo il numero degli scioperi e i venerdì neri per gli utenti del trasporto pubblico Romano saranno sempre di meno'. Parola di Giuseppe Santoro Passarelli, tra i massimi esperti di diritto del ...